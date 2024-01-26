Постеколгу: "Мэддисон хочет наверстать упущенное время"

Главный тренер "Тоттенхэма" Анге Постекоглу заявил, что вернувшийся в строй полузащитник Джеймс Мэддисон рвется в бой и находится в хорошей форме.

Матч Кубка Англии против "Манчестер Сити" в пятницу вечером может стать первым для Мэддисона с начала ноября, когда Джеймс получил травму лодыжки.



Мэддисон только на этой неделе возобновил полноценные тренировки, однако Постекоглу чувствует, что 27-летний англичанин сразу же станет грозным оружием для "шпор", как это было до травмы.



"Глядя на то, как он тренировался на этой неделе, ты ни за что не подумаешь, что он отсутствовал так долго. Его мастерство сразу бросается в глаза. Каждый это замечает. Кажется, он в хорошей физической форме".



"Он того рода парень, который захочет наверстать упущенное время и сразу же начать проявлять себя", — цитирует Постекоглу Daily Mail.