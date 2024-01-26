Гвардиола прокомментировал уход Беррады в "Юнайтед"

Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола пошутил, что "Манчестер Юнайтед" должен будет назвать трибуну в честь Омара Беррады, если тот наладит дела в клубе с "Олд Траффорд" по щелчку пальцев.

В прошлый уикенд стало известно, что Беррарда оставляет пост директора по футбольным операциям "Сити" и переходит в "Юнайтед", где становится заменой Ричарду Арнольду в качестве исполнительного директора.



Гвардиола признает, что это большое приобретение для "Юнайтед", однако Хосеп предупреждает, что его соотечественник не является гарантией немедленного успеха.



"Разумеется, теперь его знания достаются "Юнайтед", такова реальность".



"Когда ты покупаешь игрока из другого клуба, ты покупаешь знания, которые этот игрок получил в прошлом от других тренеров и партнеров по команде. Это нормально. Мы многому научились у Омара, он многому научился у нашего клуба, а теперь он ушел в "Юнайтед".



"Но Кевин Де Брюйне по-прежнему в "Манчестер Сити", Де Брюйне будет играть здесь. Эрлинг Холанд будет играть здесь, так что в конце концов это не так просто. Иначе, обладая такой мощью, "Юнайтед" сделал бы это раньше".



"Возможно, "Юнайтед" думает, что этот человек все изменит. Мои поздравления, но я не знаю, случится ли это".



"Он славный человек, невероятная личность, невероятный профессионал. Вчера я увидел его, мы обнялись, и я пожелал ему всего наилучшего. Я искренне желаю ему всего наилучшего, потому что он великолепный человек".



"Но я не знаю, все ли наладится и все ли заработает по щелчку пальцев. Если да, вам нужно будет назвать трибуну в честь Омара Беррады, потому что он будет заслуживать этого", — цитирует Гвардиолу Evening Standard.