Агбонлахор: "Артета стоил "Арсеналу" титула"

Микель Артета и Кай Хаверц Бывший нападающий сборной Англии Габриэль Агбонлахор считает, что главный тренер "Арсенала" Микель Артета стоил своей команде титула Премьер-Лиги в этом сезоне из-за приобретения Кая Хаверца.

Прошлым летом Хаверц сменил "Челси" на "Арсенал" по сделке стоимостью 65 миллионов фунтов, однако Кай все еще находится в поисках своего места в команде Артеты.

Агбонлахор считает, что Артета просчитался с этим трансфером. Если бы "Арсенал" не купил Хаверца, сейчас у "канониров" были бы деньги на приглашение нападающего.

"Думаю, главная вещь, которой фанаты "Арсенала" недовольны и о которой Артета будет жалеть, заключается в том, что значительную часть своего трансферного бюджета они потратили на Хаверца".

"Он не был ответом. Сейчас у них могло бы быть 65 миллионов фунтов на нападающего вроде Айвена Тоуни. Это будет иметь последствия".

"У них есть Виейра, у них есть Смит-Роу, который, наверное, играет лучше Хаверца на этой позиции".

"Поэтому, на мой взгляд, Артета стоил "Арсеналу" титула, очень глупо потратив деньги", — сообщил Агбонлахор talkSPORT.


Метки Агбонлахор, Арсенал, Артета, Хаверц

Автор mihajlo   

Дата 26.01.2024 09:00

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  1. ab55khan 26.01.2024 09:07 # ab55khan
    что было то было, нужно идти дальше, про Кая эта тема уже закрыта, одно и то мусолить смысла нет"!

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