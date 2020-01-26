Агбонлахор: "Артета стоил "Арсеналу" титула"

Бывший нападающий сборной Англии Габриэль Агбонлахор считает, что главный тренер "Арсенала" Микель Артета стоил своей команде титула Премьер-Лиги в этом сезоне из-за приобретения Кая Хаверца.

Прошлым летом Хаверц сменил "Челси" на "Арсенал" по сделке стоимостью 65 миллионов фунтов, однако Кай все еще находится в поисках своего места в команде Артеты.



Агбонлахор считает, что Артета просчитался с этим трансфером. Если бы "Арсенал" не купил Хаверца, сейчас у "канониров" были бы деньги на приглашение нападающего.



"Думаю, главная вещь, которой фанаты "Арсенала" недовольны и о которой Артета будет жалеть, заключается в том, что значительную часть своего трансферного бюджета они потратили на Хаверца".



"Он не был ответом. Сейчас у них могло бы быть 65 миллионов фунтов на нападающего вроде Айвена Тоуни. Это будет иметь последствия".



"У них есть Виейра, у них есть Смит-Роу, который, наверное, играет лучше Хаверца на этой позиции".



"Поэтому, на мой взгляд, Артета стоил "Арсеналу" титула, очень глупо потратив деньги", — сообщил Агбонлахор talkSPORT.