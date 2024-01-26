Эмери: "Завоевать трофей в Англии сложнее, чем в других странах"

Главный тренер "Астон Виллы" Унаи Эмери заявил, что выигрывать трофеи в Англии сложнее, чем где-либо еще.

Ранее в своей тренерской карьере Эмери четырежды выигрывал Лигу Европы. Также Унаи брал трофеи в Испании и Франции.



В свой предыдущий период работы в Англии, когда он тренировал "Арсенал", Эмери остался с пустыми руками. Унаи жаждет это исправить, и Кубок Англии, где "Вилла" в пятницу сыграет против "Челси", видится ему подходящей возможностью.



"Я хочу быть претендентом на победу в этом соревновании. Завоевать кубок — это всегда сложно, а в Англии это сложнее, чем в других странах. Я хочу достичь чего-нибудь, но каждый раз это испытание".



"Все то, чего я добился в других кубковых соревнованиях, в Испании, Франции или Англии, стало опытом для меня".



"Здесь в Англии я не добивался успеха, когда был в "Арсенале" или в прошлом году здесь в "Астон Вилле", но у меня было не так много возможностей. Надеюсь, их будет больше", — цитирует Эмери BBC.