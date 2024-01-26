Почеттино сравнил Бройю с Кейном

Главный тренер "Челси" Маурисио Почеттино сравнил своего нападающего Армандо Бройю с Харри Кейном.

22-летний Бройя является одним из наиболее ярких продуктов академии "Челси" за последние годы, однако Армандо все еще пытается утвердиться в первой команде "синих", ранее побывав в "Витессе" и "Саутгемптоне" на правах аренды.



Ситуация Бройи, забившего два гола в 18 матчах этого сезона, напоминает Почеттино его бывшего подопечного по "Тоттенхэму" Кейна, который тоже далеко не сразу заиграл на высоком уровне.



"Всем лучшим нападающим требовалось время, когда они были молоды. Им нужно обрести свой собственный баланс. Но я по-прежнему верю, что у него есть потенциал стать удивительным нападающим".



"Этот процесс требует времени. Я всегда сравниваю это с Харри Кейном. Он побывал в аренде в "Лейтон Ориент", "Норвиче", и потратил время, чтобы обрести свой настоящий баланс. В первые шесть месяцев с нами он начал себя проявлять только в декабре и январе, и только тогда мы начали видеть его настоящий потенциал".



"Это (Бройя) игрок, который перенес серьезную травму в прошлом сезоне, и оставить такое позади всегда бывает сложно. Кроме того, здесь в "Челси" его сравнивают с нападающими вроде Дрогба, Хассельбайнка и другими. Это всегда сложно для молодого парня", — цитирует Почеттино Evening Standard.