Светская хроника за пятницу

Светская хроника Эрик Тен Хаг хочет пригласить в "Манчестер Юнайтед" Джаррада Брантуэйта и Брайана Бробби. "Арсенал" пока не может позволить себе Амаду Онана. Калвин Филлипс прошел медобследование в "Вест Хэме". Обзор слухов и сплетен английской и иностранной прессы за пятницу.

Если "Реал" подпишет нападающего ПСЖ Килиана Мбаппе, у "Манчестер Юнайтед" появится возможность заполучить Винисиуса. (Daily Mirror)

Главный тренер "Юнайтед" Эрик Тен Хаг хочет приобрести защитника "Эвертона" Джаррада Брантуэйта и нападающего "Аякса" Брайана Бробби, однако голландец более не отвечает за трансферы в клубе. (Daily Mirror)

Тен Хаг также заинтересован в полузащитнике "Челси" Коноре Галлахере. (Daily Express)

"Юнайтед" и "Арсенал" следят за нападающим "Болоньи" Джошуа Зиркзее с прицелом на летнее окно. (talkSPORT)

"Арсеналу" нужно кого-нибудь продать, чтобы позволить себе оцениваемого в 50 миллионов фунтов полузащитника "Эвертона" Амаду Онана. (talkSPORT)

Защитник Якуб Кивер не покинет "Арсенал" в январе. (talkSPORT)

"Челси" находится среди клубов, заинтересованных в приобретении нападающего "Астон Виллы" Джона Дурана. (Sky Sports)

"Вулверхэмптон" поставил на паузу переговоры о покупке нападающего "Челси" Армандо Бройи за 30 млн. фунтов из-за своих проблем с ФФП. (Daily Mail)

"Ньюкасл" внимательно следит за полузащитником "Ноттингем Форест" Морганом Гиббс-Уайтом. (Football Insider)

Вингер "Мидлсбро" Морган Роджерс хочет перейти в "Астон Виллу". (Daily Mail)

"Кристал Пэлас" близок к покупке правого защитника "Генка" Даниэля Муньоса. (South London Press)

"Тоттенхэм" может отозвать полузащитника Танги Ндомбеле из аренды в "Галатасарае", чтобы отправить 27-летнего француза в "Ренн" или "Аль-Иттифак". (Tuttomercatoweb)

Полузащитник "Манчестер Сити" Калвин Филлипс прошел медобследование в "Вест Хэме". (The Sun)

Другое

Сборная Ирландии надеется переманить Ли Карсли, возглавляющего молодежную сборную Англии U-21. (The Independent)

"Юнайтед" попрощался с ведущим физиотерапевтом, работавшим с первой командой. (Daily Mirror)

Полузащитник "Эвертона" Деле Алли получил новую травму, потребовавшую операции. (The Sun)


Метки слухи дня

Автор mihajlo   

Дата 26.01.2024 06:00

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  1. mata-hazard 26.01.2024 09:00 # mata-hazard
    Новости: Под Белгородом упал военный самолет Ил-76...

    Хохлы: "Даа, вот вам, руссня! Наши хлопцы красавчики!"

    Оказалось, что были на борту пленные укры на обмен.

    Хохлы: "Да не, это русские сами сбили свой самолёт. Мы вообще не при делах."

    Такие каклы вояки!

    (ответить)

  2. bangladesh 26.01.2024 08:18 # bangladesh
    что там по пиздакси??

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