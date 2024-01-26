Светская хроника за пятницу
Эрик Тен Хаг хочет пригласить в "Манчестер Юнайтед" Джаррада Брантуэйта и Брайана Бробби. "Арсенал" пока не может позволить себе Амаду Онана. Калвин Филлипс прошел медобследование в "Вест Хэме". Обзор слухов и сплетен английской и иностранной прессы за пятницу.
Если "Реал" подпишет нападающего ПСЖ Килиана Мбаппе, у "Манчестер Юнайтед" появится возможность заполучить Винисиуса. (Daily Mirror)
Главный тренер "Юнайтед" Эрик Тен Хаг хочет приобрести защитника "Эвертона" Джаррада Брантуэйта и нападающего "Аякса" Брайана Бробби, однако голландец более не отвечает за трансферы в клубе. (Daily Mirror)
Тен Хаг также заинтересован в полузащитнике "Челси" Коноре Галлахере. (Daily Express)
"Юнайтед" и "Арсенал" следят за нападающим "Болоньи" Джошуа Зиркзее с прицелом на летнее окно. (talkSPORT)
"Арсеналу" нужно кого-нибудь продать, чтобы позволить себе оцениваемого в 50 миллионов фунтов полузащитника "Эвертона" Амаду Онана. (talkSPORT)
Защитник Якуб Кивер не покинет "Арсенал" в январе. (talkSPORT)
"Челси" находится среди клубов, заинтересованных в приобретении нападающего "Астон Виллы" Джона Дурана. (Sky Sports)
"Вулверхэмптон" поставил на паузу переговоры о покупке нападающего "Челси" Армандо Бройи за 30 млн. фунтов из-за своих проблем с ФФП. (Daily Mail)
"Ньюкасл" внимательно следит за полузащитником "Ноттингем Форест" Морганом Гиббс-Уайтом. (Football Insider)
Вингер "Мидлсбро" Морган Роджерс хочет перейти в "Астон Виллу". (Daily Mail)
"Кристал Пэлас" близок к покупке правого защитника "Генка" Даниэля Муньоса. (South London Press)
"Тоттенхэм" может отозвать полузащитника Танги Ндомбеле из аренды в "Галатасарае", чтобы отправить 27-летнего француза в "Ренн" или "Аль-Иттифак". (Tuttomercatoweb)
Полузащитник "Манчестер Сити" Калвин Филлипс прошел медобследование в "Вест Хэме". (The Sun)
Другое
Сборная Ирландии надеется переманить Ли Карсли, возглавляющего молодежную сборную Англии U-21. (The Independent)
"Юнайтед" попрощался с ведущим физиотерапевтом, работавшим с первой командой. (Daily Mirror)
Полузащитник "Эвертона" Деле Алли получил новую травму, потребовавшую операции. (The Sun)
26.01.2024 06:00
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что там по пиздакси??
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