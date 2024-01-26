Гвардиола ответил Чеферину

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола ответил на слова президента УЕФА Александера Чеферина насчет проблем "горожан" с правилами финансового фейр-плей.

В феврале 2023 Премьер-Лига обвинила "Сити" в 115 нарушениях правил ФФП, и в своем интервью The Telegraph на днях Чеферин признался, что совершенно этим не удивлен.



УЕФА еще несколько лет назад пытался доказать вину "Сити", но Спортивный арбитражный суд фактически оправдал клуб с "Этихад".



Реагируя на слова Чеферина, Гвардиола призвал босса УЕФА не лезть в чужие дела, а также напомнил о праве "Сити" на самооборону.



"Будучи юристом, будучи президентом УЕФА, он должен подождать — а после он может делать, что пожелает".



"Он должен проявить уважение и должен подождать. У него и так много забот в УЕФА. Юрист должен уважать процедуру. Он знает, что мы имеем право защищаться", — цитирует Гвардиолу Sky Sports.