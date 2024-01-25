Полузащитнике "Арсенала" Томас Партей возобновил тренировки после трех месяцев отсутствия с травмой бедра.

Партей не играет за "Арсенал" с октября и даже был вынужден перенести операцию для решения своей давней проблемы с бедром.



Поскольку на старте сезона Партей также успел провести время в лазарете с повреждением паха, Томас сыграл только пять матчей за "канониров" в этой кампании.



Партей не попал в заявку сборной Ганы на Кубок Африки, вместо этого сосредоточившись на своем восстановлении, и в четверг стало известно о плодах этого решения.



Как сообщает Daily Mail, 30-летний ганец возобновил полноценные тренировки и может сыграть против "Ноттингем Форест" 30 января.