Томас Партей возобновил тренировки
Полузащитнике "Арсенала" Томас Партей возобновил тренировки после трех месяцев отсутствия с травмой бедра.
Партей не играет за "Арсенал" с октября и даже был вынужден перенести операцию для решения своей давней проблемы с бедром.
Поскольку на старте сезона Партей также успел провести время в лазарете с повреждением паха, Томас сыграл только пять матчей за "канониров" в этой кампании.
Партей не попал в заявку сборной Ганы на Кубок Африки, вместо этого сосредоточившись на своем восстановлении, и в четверг стало известно о плодах этого решения.
Как сообщает Daily Mail, 30-летний ганец возобновил полноценные тренировки и может сыграть против "Ноттингем Форест" 30 января.
25.01.2024 23:00
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Скоро этот педик снова сломается.
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