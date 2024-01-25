Салах ответил на критику по поводу возвращения с Кубка Африки
Нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах ответил на критику в своей адрес после возвращения в расположение клуба из сборной Египта.
Получив травму задней поверхности бедра в матче Кубка Африки против Ганы в прошлый четверг (2:2), в минувший вторник Салах прилетел назад в Великобританию.
Салах был нещадно критикуем за то, что оставил свою сборную, будучи ее капитаном, однако Мохамед призывает не сомневаться в своей любви к Египту и египтянам.
"Вчера я приступил к лечению и реабилитационной программе, и я сделаю все возможное, чтобы быть готовым как можно скорее и вернуться в национальную команду в соответствии с изначальной договоренностью. Также я люблю Египет и его людей", — написал Салах по-арабски в твиттере.
25.01.2024 22:00
Просмотров: 199
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии: