Салах ответил на критику по поводу возвращения с Кубка Африки

Нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах ответил на критику в своей адрес после возвращения в расположение клуба из сборной Египта.

Получив травму задней поверхности бедра в матче Кубка Африки против Ганы в прошлый четверг (2:2), в минувший вторник Салах прилетел назад в Великобританию.



Салах был нещадно критикуем за то, что оставил свою сборную, будучи ее капитаном, однако Мохамед призывает не сомневаться в своей любви к Египту и египтянам.



"Вчера я приступил к лечению и реабилитационной программе, и я сделаю все возможное, чтобы быть готовым как можно скорее и вернуться в национальную команду в соответствии с изначальной договоренностью. Также я люблю Египет и его людей", — написал Салах по-арабски в твиттере.