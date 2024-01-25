Гюсто и Нкунку смогут сыграть за "Челси" на следующей неделе

Наставник "Челси" Маурисио Почеттино подтвердил, что защитник Мало Гюсто и нападающий Кристофер Нкунку могут вернуться к матчу Премьер-Лиги против "Ливерпуля" в следующую среду.

Нкунку, пропустивший первую половину сезона с травмой колена, не принимал участия в четырех последних матчах "Челси" из-за проблем с бедром.



В то же время Гюсто пропустил лишь ответный полуфинальный матч Кубка Лиги против "Мидлсбро" в минувший вторник.



И хотя оба француза уже возобновили тренировки, матч Кубка Англии против "Астон Виллы" в пятницу они пропустят и вернутся уже на следующей неделе.



"Они могут быть доступны к "Ливерпулю" в среду. Это может случиться. Нам нужно посмотреть, как они себя чувствуют, как будет улучшаться их состояние в ближайшие дни. Мы настроены позитивно, но давайте посмотрим. Завтра они не будут доступны", — цитирует Почеттино Daily Mail.