Гюсто и Нкунку смогут сыграть за "Челси" на следующей неделе

Кристофер Нкунку Наставник "Челси" Маурисио Почеттино подтвердил, что защитник Мало Гюсто и нападающий Кристофер Нкунку могут вернуться к матчу Премьер-Лиги против "Ливерпуля" в следующую среду.

Нкунку, пропустивший первую половину сезона с травмой колена, не принимал участия в четырех последних матчах "Челси" из-за проблем с бедром.

В то же время Гюсто пропустил лишь ответный полуфинальный матч Кубка Лиги против "Мидлсбро" в минувший вторник.

И хотя оба француза уже возобновили тренировки, матч Кубка Англии против "Астон Виллы" в пятницу они пропустят и вернутся уже на следующей неделе.

"Они могут быть доступны к "Ливерпулю" в среду. Это может случиться. Нам нужно посмотреть, как они себя чувствуют, как будет улучшаться их состояние в ближайшие дни. Мы настроены позитивно, но давайте посмотрим. Завтра они не будут доступны", — цитирует Почеттино Daily Mail.


Метки Гюсто, Нкунку, травмы, Челси

Автор mihajlo   

Дата 25.01.2024 21:00

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  1. quickelf 25.01.2024 21:22 # quickelf
    Уже год как слышу "Нкунку может сыграть за Челси уже на ...."

    (ответить)

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