Холанд пропустит матч против "Тоттенхэма" в Кубке Англии

Нападающий "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд пропустит матч 4-го раунда Кубка Англии против "Тоттенхэма" в пятницу вечером.

Холанд пропустил последние шесть недель с травмой стопы, но во время недавнего сбора в Абу-Даби возобновил тренировки в общей группе.



Тем не менее, форма Холанда все еще оставляет желать лучшего, и главный тренер "Сити" Хосеп Гвардиола не возьмет 23-летнего норвежца на выезд в Лондон.



"Он на пороге возвращения в строй. Что касается завтра, то он все еще не готов, но он близок. Он участвовал в некоторых тренировках в последние пару дней. Это не идеально, поэтому нам нужно подождать чуть дольше", — цитирует Гвардиолу Evening Standard.



Добавим, Холанд остается лучшим бомбардиром "Сити" в этом сезоне, забив 19 голов во всех соревнованиях.