Холанд пропустит матч против "Тоттенхэма" в Кубке Англии
Нападающий "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд пропустит матч 4-го раунда Кубка Англии против "Тоттенхэма" в пятницу вечером.
Холанд пропустил последние шесть недель с травмой стопы, но во время недавнего сбора в Абу-Даби возобновил тренировки в общей группе.
Тем не менее, форма Холанда все еще оставляет желать лучшего, и главный тренер "Сити" Хосеп Гвардиола не возьмет 23-летнего норвежца на выезд в Лондон.
"Он на пороге возвращения в строй. Что касается завтра, то он все еще не готов, но он близок. Он участвовал в некоторых тренировках в последние пару дней. Это не идеально, поэтому нам нужно подождать чуть дольше", — цитирует Гвардиолу Evening Standard.
Добавим, Холанд остается лучшим бомбардиром "Сити" в этом сезоне, забив 19 голов во всех соревнованиях.
25.01.2024 20:00
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