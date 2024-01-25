Постекоглу: "Мэддисон готов выйти в старте против "Сити"

Главный тренер "Тоттенхэма" Анге Постекоглу подтвердил, что полузащитник Джеймс Мэддисон готов выйти в стартовом составе на матч Кубка Англии против "Манчестер Сити" в пятницу.

27-летний Мэддисон не играет за "Тоттенхэм" с поражения 1:4 от "Челси" 6 ноября, когда Джеймс получил травму лодыжки.



Накануне "Тоттенхэм" объявил, что Мэддисон возобновил полноценные тренировки, но если верить Постекоглу, это случилось еще раньше.



По словам Постекоглу, Мэддисон готов играть сразу с первых минут, однако пока решение по Джеймсу насчет предстоящего матча 4-го раунда Кубка Англии не принято.



"Он тренировался всю неделю, и он в порядке. Он доступен и готов выйти в старте... Полагаю, когда кто-нибудь доступен, он готов выйти в старте".



"Поступим мы так или нет, зависит от того, что я увижу от всех остальных завтра. Обычно я принимаю такие решения в день матча".



"Как я уже сказал, прекрасная вещь в том, что он очень хорошо провел эту неделю и готов играть", — цитирует Постекоглу The Independent.