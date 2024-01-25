"Сити" объявил о приобретении Эчеверри
"Манчестер Сити" объявил о приобретении атакующего полузащитника "Ривер Плейт" Клаудио Эчеверри. Сделка оценивается в 12.5 млн. фунтов плюс бонусы.
Эчеверри заключил с "Сити" контракт до июня 2028 и присоединится к команде Хосепа Гвардиолы только в январе следующего года.
На ближайший год 18-летний аргентинец останется в "Ривер Плейт", за первую команду которого он пока провел только шесть матчей.
В ноябре и декабре Эчеверри был капитаном сборной Аргентины на Чемпионате Мира U-17, где Клаудио забил пять голов, включая хет-трик против Бразилии в 1/4 финала, и помог своей команде занять четвертое место.
Таким образом, Эчеверри пошел по стопам нападающего Хулиана Альвареса, который похожим образом прибыл в "Сити" из "Ривер Плейт" в 2022 году.
25.01.2024 18:00
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КОРОЛИ!!!
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Понимает, что будет нагнутым от Арса, Ливера, Челси, МЮ, список продолжается 2 лигами и половиной 3-тьей
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Чел всю жизнь мечтал поиграть в 3-льем английском диве
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Кого??
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