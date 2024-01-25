"Сити" объявил о приобретении Эчеверри

"Манчестер Сити" объявил о приобретении атакующего полузащитника "Ривер Плейт" Клаудио Эчеверри. Сделка оценивается в 12.5 млн. фунтов плюс бонусы.

Эчеверри заключил с "Сити" контракт до июня 2028 и присоединится к команде Хосепа Гвардиолы только в январе следующего года.



На ближайший год 18-летний аргентинец останется в "Ривер Плейт", за первую команду которого он пока провел только шесть матчей.



В ноябре и декабре Эчеверри был капитаном сборной Аргентины на Чемпионате Мира U-17, где Клаудио забил пять голов, включая хет-трик против Бразилии в 1/4 финала, и помог своей команде занять четвертое место.



Таким образом, Эчеверри пошел по стопам нападающего Хулиана Альвареса, который похожим образом прибыл в "Сити" из "Ривер Плейт" в 2022 году.