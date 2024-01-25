"Сити" объявил о приобретении Эчеверри

Клаудио Эчеверри "Манчестер Сити" объявил о приобретении атакующего полузащитника "Ривер Плейт" Клаудио Эчеверри. Сделка оценивается в 12.5 млн. фунтов плюс бонусы.

Эчеверри заключил с "Сити" контракт до июня 2028 и присоединится к команде Хосепа Гвардиолы только в январе следующего года.

На ближайший год 18-летний аргентинец останется в "Ривер Плейт", за первую команду которого он пока провел только шесть матчей.

В ноябре и декабре Эчеверри был капитаном сборной Аргентины на Чемпионате Мира U-17, где Клаудио забил пять голов, включая хет-трик против Бразилии в 1/4 финала, и помог своей команде занять четвертое место.

Таким образом, Эчеверри пошел по стопам нападающего Хулиана Альвареса, который похожим образом прибыл в "Сити" из "Ривер Плейт" в 2022 году.


Метки аренда, Манчестер Сити, Ривер Плейт, трансферы, Эчеверри

Автор mihajlo   

Дата 25.01.2024 18:00

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Последние комментарии:




  1. narcot-fake 25.01.2024 19:19 # narcot-fake
    КОРОЛИ!!!

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  2. closer 25.01.2024 18:56 # closer
    Понимает, что будет нагнутым от Арса, Ливера, Челси, МЮ, список продолжается 2 лигами и половиной 3-тьей

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  3. vyrentz 25.01.2024 18:43 # vyrentz
    Чел всю жизнь мечтал поиграть в 3-льем английском диве

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  4. hammersmith 25.01.2024 18:40 # hammersmith
    Кого??

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