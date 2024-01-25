"Арсенал" повысил Гарлика до должности управляющего директора

"Арсенал" определился с преемником для Виная Венкатешама, повысив до должности управляющего директора Ричарда Гарлика.

Еще в сентябре "Арсенал" анонсировал расставание с Векатешамом, который трудится в лондонском клубе с 2010 года, а в сентябре 2020 был назначен исполнительным директором.



И вот сегодня "Арсенал" объявил, что преемником Венкатешама становится Гарлик, который прибыл в Северный Лондон в 2021 году в качестве директора по футбольным операциям. Ричард приступит к исполнению обязанностей управляющего директора летом 2024.



Гарлик тесно работал со спортивным директором "Арсенала" Эду, исполняя ключевую роль в вопросах трансферов и контрактов мужской и женских команд.



До прихода в "Арсенал" Гарлик поработал спортивным директором в Премьер-Лиге, а также занимал различные руководящие посты в "Вест Бромвиче".



И хотя новая должность Гарлика звучит иначе, нежели была у Венкатешама, "Арсенал" не будет искать другого исполнительного директора.