"Челси", "Арсенал" и МЮ заинтересовались Уилсоном

"Ньюкасл" может продать нападающего Каллума Уилсона в заключительную неделю зимнего трансферного окна за 18 миллионов фунтов.



Буквально на днях стало известно, что "Ньюкасл" отклонил запрос "Атлетико" насчет Уилсона. Ранее Каллума также сватали в "Милан".



По информации Evening Standard, Уилсон доступен для постоянного трансфера в январе, и эта возможность привлекла внимание "Челси", "Арсенала" и "Манчестер Юнайтед".



Все три перечисленных гранда Премьер-Лиги находятся под давлением правил финансового фейр-плей, и опытнейший Уилсон, доступный за относительно небольшие деньги, выглядит для них привлекательно.



За свою карьеру Уилсон забил 86 голов в 215 матчах Премьер-Лиги, однако Каллум выходил в стартовом составе лишь на семь поединков "Ньюкасла" в этом сезоне английского первенства, и уже в феврале нападающему исполнится 32 года.



"Ньюкасл" тоже находится в непростой ситуации с точки зрения ФФП, и продала Уилсона помогла бы "сорокам" поправить свое положение.