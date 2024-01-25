"Челси", "Арсенал" и МЮ заинтересовались Уилсоном

Каллум Уилсон "Ньюкасл" может продать нападающего Каллума Уилсона в заключительную неделю зимнего трансферного окна за 18 миллионов фунтов.

Буквально на днях стало известно, что "Ньюкасл" отклонил запрос "Атлетико" насчет Уилсона. Ранее Каллума также сватали в "Милан".

По информации Evening Standard, Уилсон доступен для постоянного трансфера в январе, и эта возможность привлекла внимание "Челси", "Арсенала" и "Манчестер Юнайтед".

Все три перечисленных гранда Премьер-Лиги находятся под давлением правил финансового фейр-плей, и опытнейший Уилсон, доступный за относительно небольшие деньги, выглядит для них привлекательно.

За свою карьеру Уилсон забил 86 голов в 215 матчах Премьер-Лиги, однако Каллум выходил в стартовом составе лишь на семь поединков "Ньюкасла" в этом сезоне английского первенства, и уже в феврале нападающему исполнится 32 года.

"Ньюкасл" тоже находится в непростой ситуации с точки зрения ФФП, и продала Уилсона помогла бы "сорокам" поправить свое положение.


Метки Ньюкасл, Уилсон

Автор mihajlo   

Дата 25.01.2024 16:00

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  1. chelsiukpro 25.01.2024 16:06 # chelsiukpro
    Челси не нужен Уилсон не усилит Челси т.к Джексон по лучше и интереснее! Челси нужно некоторый баласт самим продать а не покупат

    (ответить)

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