"Челси", "Арсенал" и МЮ заинтересовались Уилсоном
"Ньюкасл" может продать нападающего Каллума Уилсона в заключительную неделю зимнего трансферного окна за 18 миллионов фунтов.
Буквально на днях стало известно, что "Ньюкасл" отклонил запрос "Атлетико" насчет Уилсона. Ранее Каллума также сватали в "Милан".
По информации Evening Standard, Уилсон доступен для постоянного трансфера в январе, и эта возможность привлекла внимание "Челси", "Арсенала" и "Манчестер Юнайтед".
Все три перечисленных гранда Премьер-Лиги находятся под давлением правил финансового фейр-плей, и опытнейший Уилсон, доступный за относительно небольшие деньги, выглядит для них привлекательно.
За свою карьеру Уилсон забил 86 голов в 215 матчах Премьер-Лиги, однако Каллум выходил в стартовом составе лишь на семь поединков "Ньюкасла" в этом сезоне английского первенства, и уже в феврале нападающему исполнится 32 года.
"Ньюкасл" тоже находится в непростой ситуации с точки зрения ФФП, и продала Уилсона помогла бы "сорокам" поправить свое положение.
25.01.2024 16:00
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Челси не нужен Уилсон не усилит Челси т.к Джексон по лучше и интереснее! Челси нужно некоторый баласт самим продать а не покупат
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