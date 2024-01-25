"Пэлас" не удалось купить Адама Уортона

"Кристал Пэлас" предложил 18.5 млн. фунтов за полузащитника "Блэкберна" Адама Уортона, но в ответ последовал отказ.

"Пэлас" находится в поисках усиления для центра поля с ноября, когда Шейк Дукуре получил тяжелую травму ахилла.



В качестве своей цели "Пэлас" определил 19-летнего Уортона, который сыграл 26 матчей за "Блэкберн" в этом сезоне Чемпионшипа. На 22 из них Адам выходил в стартовом составе, совершив пять результативных действий.



Как сообщает The Athletic, стартовое предложение "Пэлас" по Уортону было отклонено, но "Блэкберн" готов обсудить сделку по более высокой цене.



Также "Блэкберн" хочет сразу арендовать Уортона до конца сезона, но "Пэлас" юный англичанин нужен уже сейчас.



Уортон находится в системе "Блэкберна" с шести лет и только в декабре заключил с родным клубом новый контракт до июня 2028. В предыдущем сезоне Адам был назван лучшим молодым игроком "бродяг".