Агент отрицает, что МЮ хочет избавиться от Антони

Агент вингера Антони заявил, что "Манчестер Юнайтед" не собирается избавляться от его клиента.



Летом 2022 "Юнайтед" приобрел Антони у "Аякса" за 86 миллионов фунтов, однако в этом сезоне 23-летний бразилец и близко не играет на этот ценник, до сих пор не совершив ни одного результативного действия.



Недавно в прессе появились слухи о том, что "Юнайтед" может продать Антони в Саудовскую Аравию за 50 млн. фунтов, однако агент Джуниор Педросо ничего об этом не знает и уверяет, что его клиент сосредоточен исключительно на "красных дьяволах".



"Пока что "Манчестер Юнайтед" не выражал никакого интереса в том, чтобы осуществить его трансфер в январе или в летнее окно".



"Антони сосредоточен на этих четырех оставшихся месяцах сезона и хочет улучшить свою игру. Он знает, что ему нужно забивать голы и ассистировать. На этом его фокус. Сегодня мы думаем только о "Манчестер Юнайтед".



"Он очень хорошо понимает, что ему нужно забивать голы. Нет смысла просто хорошо играть матчи — он должен забивать голы и обеспечивать результативные передачи. Он очень последователен в этом отношении".



"Он вернется (после зимнего перерыва) другим. Состояние его мыслей является ключом к его форме, и в эти четыре месяца он покажет гораздо больше, чем ранее в этом сезоне", — цитирует Педросо Daily Mail.