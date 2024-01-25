МЮ планирует продать продуктов своей академии на 100 млн. фунтов

"Манчестер Юнайтед" планируют продать игроков, которые считаются продуктами своей академии, на 100 миллионов фунтов грядущим летом.

В данный момент сэр Джим Рэтклифф все еще ожидает, когда Премьер-Лига одобрит сделку по покупке им 25% акций "Юнайтед".



Когда одобрение будет получено, в первую очередь Рэтклифф сосредоточится на избавлении от балласта и улучшении ситуации с соблюдением правил финансового фейр-плей.



Как сообщает i News, после окончания сезона Рэтклифф планирует продать Гринвуда, который этот сезон проводит за "Хетафе" на правах аренды.



Гринвуд хорошо освоился в Испании, а среди претендентов на него называются "Барселона", "Атлетико" и "Валенсия". Поскольку Мейсон приходится "Юнайтед" собственным воспитанником, все деньги с продажи 22-летнего англичанина будут записаны в чистую прибыль.



Скотт Мактоминей, Альваро Фернандес и Ганнибал Межбри также будут доступны для трансфера грядущим летом, и за четверку перечисленных воспитанников "Юнайтед" надеется выручить около 100 млн. фунтов.



Кроме того, в конце сезона "Юнайтед" сбросит со своей зарплатной ведомости Рафаэля Варана и Антони Мартиаля, контракты с которыми не будут продлены.



А если "Юнайтед" дополнительно продаст Аарона Ван-Биссаку, Каземиро и Джейдона Санчо, Рэтклифф обеспечит хорошую стартовую площадку для создания новой команды.