Светская хроника за четверг

"Манчестер Юнайтед" не будет приглашать Карима Бензема. "Ливерпуль" и "Манчестер Сити" хотят Йозуа Киммиха. "Арсенал" поборется за Виктора Осимхена. Обзор слухов и сплетен английской и иностранной прессы за четверг.

"Челси" установил цену в 38 миллионов фунтов за нападающего Ромелу Лукаку, который сейчас выступает за "Рому" на правах аренды. (Calciomercato)



"Манчестер Юнайтед", "Челси", "Арсенал" и "Лион" установили контакт с представителями нападающего "Аль-Иттихада" Карима Бензема. (Marca)



"Юнайтед" отказался от приглашения Бензема из-за завышенных ожиданий 36-летнего француза по зарплате. (The Sun)



"Юнайтед" не ожидает подписать нападающего в январе. (Daily Mail)



Травма Антони Мартиаля перечеркнула надежды "Юнайтед" продать французского нападающего в январе. (The Times)



"Ливерпуль" и "Манчестер Сити" заинтересованы в полузащитнике "Баварии" Йозуа Киммихе. (Bild)



"Арсенал" вступил в борьбу за нападающего Виктора Осимхена, который почти наверняка покинет "Наполи" грядущим летом. (La Repubblica)



"Арсенал" рассматривает атакующего полузащитника ПСЖ Хави Симонса, который сейчас выступает за "РБ Лейпциг" на правах аренды, в качестве альтернативы Педру Нету из "Вулверхэмптона". (Football Transfers)



"Барселоне" не удалось заполучить полузащитника "Тоттенхэма" Джовани Ло Чельсо. (The Independent)



Полузащитник Мигель Альмирон сказал "Ньюкаслу", что не хочет переходить в "Аль-Шабаб". (Daily Mail)



"Бешикташ" очень близок к покупке капитана "Ньюкасла" Джамаала Ласселлса. (Fanatik)



Голкипер Мартин Дубравка задумывается об уходе из "Ньюкасла" в конце сезона. (i Sport)



Защитник "Эвертона" Бен Годфри заинтересовал "Дженоа". (Fabrizio Romano)



"Эвертон" открыт к продаже оцениваемого в 60 млн. фунтов полузащитника Амаду Онана в январе. 22-летнего бельгийца хотят "Арсенал" и "Ньюкасл". (Football Transfers)



"Фулхэм" потерял интерес к нападающему "Краснодара" Джону Кордобе из-за опасения, связанных со взаимодействием с клубом из России. (Football Transfers)



Другое



В контрактах игроков "Ноттингем Форест" нет пункта о снижении зарплаты в случае вылета из Премьер-Лиги, что может быть чревато для "лесников" новыми финансовыми проблемами. (Daily Mail)



Влияние сэра Джима Рэтклифф на "Юнайтед" не будет ограничено футбольными операциями. (Daily Mail)



"Брентфорд" собирается установить партнерские отношения с клубом высшего венгерского дивизиона "Ферхеваром". (Daily Mail)



Владелец "Тоттенхэма" Джо Льюис признал перед судом в США свою вину в инсайдерской торговле, что позволило ему обогатиться на миллионы. ( ИИС)



Полузащитнику "Лестера" Хамзе Чоудури предъявлены обвинения в управлении автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. 23 февраля его ждут в суде. (BBC)



Мама полузащитника "Сити" Фила Фодена была арестована за буйное поведение в состоянии алкогольного опьянения. Полиция вывела ее из ночного клуба в наручниках. (The Sun)