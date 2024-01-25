"Сити" опустился на второе место в рейтинге самых зарабатывающих клубов

"Манчестер Сити" уступил лидерство "Реалу" в рейтинге самых зарабатывающих футбольных клубов мира Deloitte Football Money League.

Сезон 2022/23 получился крайне успешным для "Сити" на футбольном поле и за его пределами. "Горожане" завоевали требл, выиграв Премьер-Лигу, Кубок Англии и Лигу Чемпионов, а также заработали рекордные для себя 826 миллионов евро (705.6 млн. фунтов).



Несмотря на это, "Сити" все равно остался позади "Реала", который в прошлом сезоне заработал 831 млн. евро (710 млн. фунтов).



Общие доходы топ-20 самых зарабатывающих клубов выросли на 14% и составили рекордные 10.5 млрд. евро (8.97 млрд. фунтов), включая рекордные поступления от коммерческой деятельности (4.4 млрд. евро) и проведения матчей (1.9 млрд. евро).



При этом доходы от продажи прав на телевизионные трансляции выросли только на 5% — до 4.2 млрд. евро, что связано с их привязкой к действующим контрактам.



Стоит отметить, что "Реал" оказался на вершине рейтинга впервые с сезона 2017/18, несмотря на то, что в прошлой кампании был бит "Сити" в полуфинале Лиги Чемпионов и финишировал позади "Барселоны" в Ла Лиге. Зато Королевский клуб выиграл Кубок Испании, Суперкубок Европы и клубный Чемпионат Мира.



Наибольшее падение — с третьей на седьмую строчку — в топ-20 продемонстрировал "Ливерпуль", который прошлый сезон завершил с пустыми руками и только на пятом месте в Премьер-Лиге.



Помимо упомянутых "Сити" и "Ливерпуля", в топ-20 также вошли представляющие Премьер-Лигу "Манчестер Юнайтед", "Тоттенхэм", "Челси", "Арсенал", "Ньюкасл" и "Вест Хэм".







