Гехи — цель номер один "Ливерпуля" среди центральных защитников

Марк Гехи "Ливерпуль" определил Марка Гехи из "Кристал Пэлас" в качестве своей приоритетной цели на замену центральному защитнику Жоэлю Матипу.

Сезон 32-летнего Матипа оказался досрочно завершен в начале декабря, когда Жоэль порвал крестообразные связки колена.

Одновременно это будет конец карьеры Матипа в "Ливерпуле", потому что мерсисайдский клуб изначально не планировал продлевать истекающий в конце сезона контракт Жоэля.

Приобретение центрального защитника является одним из приоритетов "Ливерпуля" на грядущее лето, и дело не только в Матипе. Капитану "красных" Виргилу Ван Дейку в июле исполняется 33.

"Ливерпуль" не видит необходимости покупать центрального защитника уже в январе, поскольку у главного тренера Юргена Клоппа, помимо Ван Дейка, также есть универсал Джо Гомес и перспективный Джарелл Куанса.

По информации Daily Mirror, летом целью номер один "Ливерпуля" среди центральных защитников будет 23-летний Гехи, который давно зарекомендовал себя на уровне Премьер-Лиги и вызывается в сборную Англии. Расставание с Марком в январе "Пэлас" исключает.


Метки Гехи, Кристал Пэлас, Ливерпуль

Автор mihajlo   

Дата 25.01.2024 10:00

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Последние комментарии:




  1. sausage 25.01.2024 11:40 # sausage
    Во, этого негрилу можно подтянуть, норм вариант. А то про каких-то коловиллов непонятных говорят непонятные же издания.

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  2. electric 25.01.2024 11:25 # electric
    КНЯЗЬ???

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  3. meshuggah 25.01.2024 10:09 # meshuggah
    Опять обрыганы подзалупальные охотятся за воспитанниками императоров

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