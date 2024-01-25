Гехи — цель номер один "Ливерпуля" среди центральных защитников

"Ливерпуль" определил Марка Гехи из "Кристал Пэлас" в качестве своей приоритетной цели на замену центральному защитнику Жоэлю Матипу.

Сезон 32-летнего Матипа оказался досрочно завершен в начале декабря, когда Жоэль порвал крестообразные связки колена.



Одновременно это будет конец карьеры Матипа в "Ливерпуле", потому что мерсисайдский клуб изначально не планировал продлевать истекающий в конце сезона контракт Жоэля.



Приобретение центрального защитника является одним из приоритетов "Ливерпуля" на грядущее лето, и дело не только в Матипе. Капитану "красных" Виргилу Ван Дейку в июле исполняется 33.



"Ливерпуль" не видит необходимости покупать центрального защитника уже в январе, поскольку у главного тренера Юргена Клоппа, помимо Ван Дейка, также есть универсал Джо Гомес и перспективный Джарелл Куанса.



По информации Daily Mirror, летом целью номер один "Ливерпуля" среди центральных защитников будет 23-летний Гехи, который давно зарекомендовал себя на уровне Премьер-Лиги и вызывается в сборную Англии. Расставание с Марком в январе "Пэлас" исключает.