Клопп: "Салах — самый преданный египтянин, что я встречал"

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп еще раз объяснил возвращение нападающего Мохамеда Салаха с Кубка Африки на лечение.

Салах был нещадно критикуем за то, что оставил сборную Египта по ходу Кубка Африки и отправился в расположение "Ливерпуля" лечить травму задней поверхности.



Клопп убежден, что это было лучшее решение для всех сторон, и Юрген призывает не сомневаться в том, насколько Салах предан своей национальной команде.



"Я не могу участвовать в этих дискуссиях (о том, что Салах поставил интересы клуба выше). Сборная Египта и "Ливерпуль" имеют общие интересы — мы хотим, чтобы Мо Салах был здоров как можно скорее".



"Если он останется в Африке, и они не смогут обеспечить ему должное лечение, это лишь затянет все — особенно для сборной Египта, если они продвинутся по турниру".



"Мы возвращаем его сюда не потому, что хотим забрать его у сборной Египта, а просто для того, чтобы предложить лучшее медицинское лечение. Все мы этого хотим".



"Все уже согласовано. Если Салах будет здоров, и сборная Египта дойдет до финала, он вернется туда, 100 процентов. Это всегда было ясно. Мо хочет этого, мы хотим этого. Мы не строим планы насчет Мо и того, чтобы немного задействовать его здесь и там".



"Мы совершенно честны, а если я и сказал что-нибудь слишком рано... Я сказал: "Думаю, это согласовано". Это то, что я услышал. У меня так много забот, и так много вещей происходит вокруг меня".



"Некоторые люди делают из этого историю, и если кто-нибудь ставит под вопрос преданность Мо Салаха, они должны спросить себя насчет своей преданности, потому что Мо Салах — определенно самый преданный египтянин, которого я встречах в своей жизни", — цитирует Клоппа Sky Sports.