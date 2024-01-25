Клопп: "Это был самый важный матч "Фулхэма" в сезоне"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп порадовался тому, что его команда достигла финала Кубка Лиги.

Концовка ответного полуфинального матча между "Фулхэмом" и "Ливерпулем" получилась по-настоящему горячей. "Дачники" были в одном голе от того, чтобы перевести выяснение отношений с "красными" к серии пенальти.



Однако "Ливерпуль" удержал ничью 1:1 и, победив 3:2 по сумме двух встреч, забронировал себе поездку на "Уэмбли", где 25 февраля сразится с "Челси".



Клопп остался очень доволен, что его команда не уступила в желании столь мотивированному сопернику, и Юрген считает, что это будет ценный опыт для "красных".



"Мы просто оказались готовы к матчу. Я слышал пресс-конференцию Марку (Силвы), и я так сильно его уважаю. Это был их самый важный матч в сезоне — мы знали, что он значил для них. Мы должны были показать внешнему миру, что наше желание столь же сильно. И я увидел это".



"Мы могли досрочно убить интригу. Но мы были вынуждены держаться до самого конца, и мы справились. Это замечательное ощущение, раздевалка по-настоящему счастлива, мы хотели это, и мы получили это".



"Финал Кубка Лиги — это замечательная вещь во всех отношениях. Пока он не настал, нам нужно сосредоточиться на всех остальных соревнованиях, и мы сделаем это. Это так идеально. "Уэмбли" — особенное место, и я по-настоящему рад за каждого причастного, что они смогут пережить этот опыт", — цитирует Клоппа Daily Mail.