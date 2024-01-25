Фердинанд: "Был бы счастлив увидеть Моуриньо в "Ньюкасле"

Легенда "Манчестер Юнайтед" Рио Фердинанд назвал команду Премьер-Лиги, в которой он бы хотел увидеть Жозе Моуриньо.

Ранее в январе Моуриньо был уволен с поста главного тренера "Ромы". С тех пор, если верить слухам, Жозе отказал саудовскому "Аль-Шабабу" и рассматривает предложение "Наполи".



Фердинанд не верит, что Моуриньо возглавит сборную Англии, как и не верит в возвращение Жозе в "Челси", однако Рио считает, что "Ньюкасл" мог бы стать подходящим пристанищем для экс-рулевого "Манчестер Юнайтед" и "Тоттенхэма".



"Я не думаю, что FA наймет Жозе Моуриньо. Я бы хотел этого, но я не думаю, что FA переключится с Гарета Саутгейта на Моуриньо — уж слишком велика разница в характерах и персоналиях. Это как пересолить перченое, этому не бывать".



"Моуриньо снова в "Челси"? Этому не бывать. Они не будут возвращаться в прошлое, эти американцы не такие".



"Я был бы счастлив увидеть возвращение Жозе. Надеюсь, Жозе получит работу, если у Почеттино не сложится, но я думаю, они оставят Почеттино".



"Если он не отправится в "Челси", то куда? Я был бы счастлив увидеть его в "Ньюкасле".



"Но Эдди Хау трудится нереальным образом. Он был слишком хорош, и я бы не хотел, чтобы он уходил", — цитирует Фердинанда Daily Mail.