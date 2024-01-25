Лучшие голы Премьер-Лиги в декабре (ВИДЕО)
Предлагаем вашему вниманию подборку самых интересных и зрелищных голов, забитых в матчах английской Премьер-Лиги в декабре.
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25.01.2024 06:00
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Последние комментарии:
У маккалистера самый красивый голясо как по мне.
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Гол Пальмера вне конкуренции. Отличный микроконтроль от такого долговязого парня. Вот и МакАти забил свой первый гол в АПЛ, таже школа.
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Все голы красивые и исполнительское мастерство игроков на высочайшем уровне.
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