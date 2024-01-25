Лучшие голы Премьер-Лиги в декабре (ВИДЕО)

Лучшие голы декабря Предлагаем вашему вниманию подборку самых интересных и зрелищных голов, забитых в матчах английской Премьер-Лиги в декабре.



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Метки видео, лучшие голы, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 25.01.2024 06:00

Количество просмотров Просмотров: 570

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Последние комментарии:




  1. electric 25.01.2024 07:29 # electric
    У маккалистера самый красивый голясо как по мне.

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  2. high-malvern 25.01.2024 06:50 # high-malvern
    Гол Пальмера вне конкуренции. Отличный микроконтроль от такого долговязого парня. Вот и МакАти забил свой первый гол в АПЛ, таже школа.

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  3. largo-winch 25.01.2024 06:31 # largo-winch
    Все голы красивые и исполнительское мастерство игроков на высочайшем уровне.

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