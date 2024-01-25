"Ливерпуль" стал соперником "Челси" по финалу Кубка Лиги
Сыграв вничью 1:1 с "Фулхэмом", "Ливерпуль" вышел в финал Кубка Лиги, где 25 февраля сыграет против "Челси".
Первый реальный момент в матче создал "Фулхэм". На восьмой минуте Андреас Перейра подал угловой, а Жоау Палинья пробил ногой по летящему мячу из центра штрафной — выше!
Спустя три минуты "Ливерпуль" ответил. Луис Диас ворвался в штрафную с левого фланга и нанес удар с рикошетом от соперника и касанием от штанги — 0:1.
Гости чувствовали себя уверенно и продолжали диктовать игру. На 28-й минуте Диас добил мяч в ворота после попадания Нуньеса в штангу, однако Дарвин угодил в офсайд, и гол не был засчитан.
В остатке тайма "дачники" парой неплохих ударов потревожили голкипера соперника Кувина Келлехера, но в целом значительное игровое преимущество оставалось на стороне "красных".
В начале второго тайма Келлехер ошибся на выходе, благодаря чему Перейра получил возможность пробить с острого угла, однако удар Андреаса пришелся в штангу.
Вскоре "Ливерпуль" ответил отраженным Берндом Лено ударом Харви Эллиотта, а Нуньес вновь пробил мимо.
Гости старались действовать прагматично, но чем меньше оставалось времени, тем настойчивее становился их соперник.
В итоге на 76-й минуте хозяевам удалось сравнять счет. Вышедший на замену Харри Уилсон обыграл на левом фланге Конора Брэдли и прострелил к ближней штанге, где в касание пробил Исса Диоп — 1:1.
"Фулхэм" резко воодушевился и пошел из последних сил вперед, однако "Ливерпуль" вовремя прибавил и не позволил сопернику совершить "камбэк".
"Ливерпуль" сыграл только вничью, да и ради этой ничьей пришлось попотеть, однако задел после первой встречи позволил "красным" выйти в финал турнира.
"Фулхэм" — "Ливерпуль" — 1:1 (0:1) по сумме двух матчей — 2:3
Голы: Диоп 76 — Диас 11.
"Фулхэм": Лено, Кастань (Тете 83), Адарабиойо, Диоп, Робинсон, Палинья, Кэрни (Рид 83), Декордова-Рид (Уилсон 67), Перейра (Мунич 83), Виллиан, Хименес.
"Ливерпуль": Келлехер, Брэдли, Куанса, Ван Дейк, Гомес, Макаллистер (Джонс 67), Гравенберх (Кларк 84), Эллиотт, Диас, Гакпо (Конате 83), Нуньес (Жота 67).
Предупреждения: Диоп, Кэрни.
25.01.2024 01:00
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Последние комментарии:
Собственно нормальный для выезда результат. Пенсы вообще слили в первом матче
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пенсы: 6 за матч
портовое недоразумение: 3 за 2 и проход на отскоке
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Рано булки расслабили, не заметили, что Фулхэм сдаваться не собирался и пропустили их порыв. Ну ничего, спишем на неидеальный и соответственно недостаточно опытный состав. Едем дальше. Всем здоровья.
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Походу жестко оттарабанят в финале это позорное портовое гакпо
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Жалкое зрелище.
Вот и весь ваш хваленый ливерпуль, полтора часа вымучивающий ничью в матче с дебютантом АПЛ. Самый раздутый мыльный пузырь 21 века, не иначе.
Команда настроения, сплошь состоящая из игроков одного сезона по типу Салаха, Алиссона и Вирджин Ван Дайка. Целый час катают вату, а после пропускают 1 гол в течение минуты, потеряв кураж.
Точно также они и на первом месте идут - до сих пор держатся на эйфории от случайного трофея, добытого в противостоянии со слабейшим финалистом ЛЧ со времен МЮ 2009 года.
Чудом по инерции еще умудряются забивать при своей бей-беги стратегии, но, очевидно, что совсем скоро эти тела войдут в глубокое пике.
И участь Милнера и сих десяти негритят незавидна. Тут даже не надо быть Эркюлем Пуаро, чтобы распутать данное дельце.
По сути, единственная интрига сезона: к какому месяцу МС наверстает свой отрыв и заставит Ливерпуль дышать себе в пятки.
Поглядим, увидим, посмеемся.
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