"Ливерпуль" стал соперником "Челси" по финалу Кубка Лиги

Сыграв вничью 1:1 с "Фулхэмом", "Ливерпуль" вышел в финал Кубка Лиги, где 25 февраля сыграет против "Челси".

Первый реальный момент в матче создал "Фулхэм". На восьмой минуте Андреас Перейра подал угловой, а Жоау Палинья пробил ногой по летящему мячу из центра штрафной — выше!



Спустя три минуты "Ливерпуль" ответил. Луис Диас ворвался в штрафную с левого фланга и нанес удар с рикошетом от соперника и касанием от штанги — 0:1.



Гости чувствовали себя уверенно и продолжали диктовать игру. На 28-й минуте Диас добил мяч в ворота после попадания Нуньеса в штангу, однако Дарвин угодил в офсайд, и гол не был засчитан.



В остатке тайма "дачники" парой неплохих ударов потревожили голкипера соперника Кувина Келлехера, но в целом значительное игровое преимущество оставалось на стороне "красных".



В начале второго тайма Келлехер ошибся на выходе, благодаря чему Перейра получил возможность пробить с острого угла, однако удар Андреаса пришелся в штангу.



Вскоре "Ливерпуль" ответил отраженным Берндом Лено ударом Харви Эллиотта, а Нуньес вновь пробил мимо.



Гости старались действовать прагматично, но чем меньше оставалось времени, тем настойчивее становился их соперник.



В итоге на 76-й минуте хозяевам удалось сравнять счет. Вышедший на замену Харри Уилсон обыграл на левом фланге Конора Брэдли и прострелил к ближней штанге, где в касание пробил Исса Диоп — 1:1.



"Фулхэм" резко воодушевился и пошел из последних сил вперед, однако "Ливерпуль" вовремя прибавил и не позволил сопернику совершить "камбэк".



"Ливерпуль" сыграл только вничью, да и ради этой ничьей пришлось попотеть, однако задел после первой встречи позволил "красным" выйти в финал турнира.



"Фулхэм" — "Ливерпуль" — 1:1 (0:1) по сумме двух матчей — 2:3



Голы: Диоп 76 — Диас 11.



"Фулхэм": Лено, Кастань (Тете 83), Адарабиойо, Диоп, Робинсон, Палинья, Кэрни (Рид 83), Декордова-Рид (Уилсон 67), Перейра (Мунич 83), Виллиан, Хименес.



"Ливерпуль": Келлехер, Брэдли, Куанса, Ван Дейк, Гомес, Макаллистер (Джонс 67), Гравенберх (Кларк 84), Эллиотт, Диас, Гакпо (Конате 83), Нуньес (Жота 67).



Предупреждения: Диоп, Кэрни.