"Ливерпуль" стал соперником "Челси" по финалу Кубка Лиги

Дарвин Нуньес и Луис Диас Сыграв вничью 1:1 с "Фулхэмом", "Ливерпуль" вышел в финал Кубка Лиги, где 25 февраля сыграет против "Челси".

Первый реальный момент в матче создал "Фулхэм". На восьмой минуте Андреас Перейра подал угловой, а Жоау Палинья пробил ногой по летящему мячу из центра штрафной — выше!

Спустя три минуты "Ливерпуль" ответил. Луис Диас ворвался в штрафную с левого фланга и нанес удар с рикошетом от соперника и касанием от штанги — 0:1.

Гости чувствовали себя уверенно и продолжали диктовать игру. На 28-й минуте Диас добил мяч в ворота после попадания Нуньеса в штангу, однако Дарвин угодил в офсайд, и гол не был засчитан.

В остатке тайма "дачники" парой неплохих ударов потревожили голкипера соперника Кувина Келлехера, но в целом значительное игровое преимущество оставалось на стороне "красных".

В начале второго тайма Келлехер ошибся на выходе, благодаря чему Перейра получил возможность пробить с острого угла, однако удар Андреаса пришелся в штангу.

Вскоре "Ливерпуль" ответил отраженным Берндом Лено ударом Харви Эллиотта, а Нуньес вновь пробил мимо.

Гости старались действовать прагматично, но чем меньше оставалось времени, тем настойчивее становился их соперник.

В итоге на 76-й минуте хозяевам удалось сравнять счет. Вышедший на замену Харри Уилсон обыграл на левом фланге Конора Брэдли и прострелил к ближней штанге, где в касание пробил Исса Диоп — 1:1.

"Фулхэм" резко воодушевился и пошел из последних сил вперед, однако "Ливерпуль" вовремя прибавил и не позволил сопернику совершить "камбэк".

"Ливерпуль" сыграл только вничью, да и ради этой ничьей пришлось попотеть, однако задел после первой встречи позволил "красным" выйти в финал турнира.

"Фулхэм" — "Ливерпуль" — 1:1 (0:1) по сумме двух матчей — 2:3

Голы: Диоп 76 — Диас 11.

"Фулхэм": Лено, Кастань (Тете 83), Адарабиойо, Диоп, Робинсон, Палинья, Кэрни (Рид 83), Декордова-Рид (Уилсон 67), Перейра (Мунич 83), Виллиан, Хименес.

"Ливерпуль": Келлехер, Брэдли, Куанса, Ван Дейк, Гомес, Макаллистер (Джонс 67), Гравенберх (Кларк 84), Эллиотт, Диас, Гакпо (Конате 83), Нуньес (Жота 67).

Предупреждения: Диоп, Кэрни.


Метки Кубок Лиги, Ливерпуль, обзор матча, Фулхэм

Автор mihajlo   

Дата 25.01.2024 01:00

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  1. girasimus 25.01.2024 01:24 # girasimus
    Собственно нормальный для выезда результат. Пенсы вообще слили в первом матче

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  2. narcot 25.01.2024 01:21 # narcot
    пенсы: 6 за матч
    портовое недоразумение: 3 за 2 и проход на отскоке

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  3. sausage 25.01.2024 01:05 # sausage
    Рано булки расслабили, не заметили, что Фулхэм сдаваться не собирался и пропустили их порыв. Ну ничего, спишем на неидеальный и соответственно недостаточно опытный состав. Едем дальше. Всем здоровья.

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  4. bembo 25.01.2024 01:04 # bembo
    Походу жестко оттарабанят в финале это позорное портовое гакпо

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  5. superglor 25.01.2024 01:01 # superglor
    Жалкое зрелище.

    Вот и весь ваш хваленый ливерпуль, полтора часа вымучивающий ничью в матче с дебютантом АПЛ. Самый раздутый мыльный пузырь 21 века, не иначе.
    Команда настроения, сплошь состоящая из игроков одного сезона по типу Салаха, Алиссона и Вирджин Ван Дайка. Целый час катают вату, а после пропускают 1 гол в течение минуты, потеряв кураж.

    Точно также они и на первом месте идут - до сих пор держатся на эйфории от случайного трофея, добытого в противостоянии со слабейшим финалистом ЛЧ со времен МЮ 2009 года.
    Чудом по инерции еще умудряются забивать при своей бей-беги стратегии, но, очевидно, что совсем скоро эти тела войдут в глубокое пике.

    И участь Милнера и сих десяти негритят незавидна. Тут даже не надо быть Эркюлем Пуаро, чтобы распутать данное дельце.
    По сути, единственная интрига сезона: к какому месяцу МС наверстает свой отрыв и заставит Ливерпуль дышать себе в пятки.

    Поглядим, увидим, посмеемся.

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