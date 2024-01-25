"Бавария" подтвердила, что не будет покупать Триппьера

Спортивный директор "Баварии" Кристоф Фройнд подтвердил, что его клуб завершил интерес к защитнику "Ньюкасла" Кирану Триппьеру.

В это трансферное окно "Бавария" сделала три предложения по Триппьеру. Чемпионы Бундеслиги были готовы заплатить за 33-летнего англичанина до 13 миллионов фунтов.



Однако все три раза "Ньюкасл" отвечал отказом, поэтому "Бавария" решила отказаться от своих притязаний на Триппьера.



"История с Кираном Триппьером закончилась. Мы делаем только то, насчет чего мы на 100 процентов убеждены. Только когда это подходит нам, игроку, а также клубу игрока. В данном случае этого не было", — цитирует Фройнда Sky Sports.



Добавим, Триппьер отдал семь результативных передач в 19 матчах этого сезона Премьер-Лиги за "Ньюкасл", однако форма Кирана в последние недели оставлять желать сильно лучшего.