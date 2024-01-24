"Челси" может сделать предложение по Дурану

До закрытия зимнего трансферного окна "Челси" может сделать предложение по нападающему "Астон Виллы" Джону Дурану.

Только в минувший уикенд появилась информация, что "Вилла" отказалась отпустить Дурана в "Вест Хэм" на правах аренды.



Как сообщает The Telegraph, теперь заполучить Дурана готов попытаться "Челси". Джон входит в список целей "синих" на остаток зимнего трансферного окна.



Дуран лишь год назад присоединился к "Вилле" по сделке стоимостью 18 миллионов фунтов и с тех пор исполняет роль дублера Олли Уоткинса.



За этот год Дуран провел 35 матчей за команду Унаи Эмери, однако 20-летнему колумбийцу хочется играть больше, чаще выходя в стартовом составе.



В данный момент неясно, какие гарантии может предоставить Дурану "Челси" насчет практики. Джон уже заигран за "Виллу" в Кубке Лиги и Кубке Англии, вдобавок не за горами возвращение Кристофера Нкунку из лазарета и Николаса Джексона с Кубка Африки.