Энди Коул призвал "Юнайтед" подписать Бензема

Легенда "Манчестер Юнайтед" Энди Коул считает, что "красные дьяволы" должны подписать нападающего "Аль-Иттихада" Карима Бензема, если такая возможность существует.

Согласно слухам, Бензема входит в число игроков, которые не чувствуют себя счастливыми в Саудовской Аравии. Карима упорно связывают с возвращением в Европу на правах аренды.



Одним из претендентов на Бензема называется "Юнайтед", и Коул не сомневается, что 36-летний француз был бы полезен для команды Эрика Тен Хага.



"Подписал бы я его? На 150 процентов да. Я бы его подписал, даже если бы только для тренировок".



"Я был очень удивлен, когда он покинул "Реал" летом, но я понимаю, почему это случилось. В Саудовской Аравии ты можешь заработать целое состояние, обеспечив своих детей и внуков".



"Когда ты в таком возрасте и уже выиграл четыре титула Ла Лиги, пять трофеев Лиги Чемпионов и "Золотой мяч", то я могу понять, почему он отправился в Саудовскую Аравию".



"Смог бы он заиграть в Премьер-Лиге в своем возрасте? На 100 процентов да, учитывая то, как он следит за собой".



"Если у "Манчестер Юнайтед" есть возможность подписать его, они определенно должны попытаться сделать это", — цитирует Коула Daily Mail.