Судьбу Санчо и Гринвуда определит новый спортивный директор МЮ

"Манчестер Юнайтед" хочет назначить нового спортивного директора, прежде чем примет решения насчет вингера Джейдона Санчо и нападающего Мейсона Гринвуда.

Ранее в январе Санчо вернулся в дортмундскую "Боруссию" на правах аренды. Перед этим Джейдон несколько месяцев был изолирован от первой команды "Юнайтед", что стало следствием его ссоры с главным тренером Эриком Тен Хагом.



Что касается Гринвуда, то он на этот сезон был отправлен в аренду в "Хетафе". Решение о том, что Мейсон не вернется к выступлениям за "Юнайтед" из-за скандала с изнасилованием и избиением своей девушки, было утверждено и объявлено в августе бывшим исполнительным директором "красных дьяволов" Ричардом Арнольдом.



Однако Арнольд еще до Нового года покинул "Юнайтед", а на прошлой неделе на его место был назначен Омар Беррада из "Манчестер Сити". Вскоре клуб с "Олд Траффорд" надеется определиться и со спортивным директором.



Как и в случае с Беррадой, нового спортивного директора "Юнайтед" выберет сэр Джим Рэтклифф, покупающий 25% акций "дьяволов".



Трансферный гуру Фабрицио Романо ожидает, что в конце сезона — в мае или июне — боссы "Юнайтед" займутся будущим обоих игроков, которые суммарно получают 325,000 фунтов в неделю. Ставить крест на карьерех обоих на "Олд Траффорд" было бы преждевременно.