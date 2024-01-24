Мэддисон вернулся к тренировкам с "Тоттенхэмом"

Полузащитник "Тоттенхэма" Джеймс Мэддисон возобновил полноценные тренировки после почти трех месяцев отсутствия с травмой лодыжки.

Мэддисон сразу же утвердился ключевым игроком "Тоттенхэма" после своего перехода из "Лестера" за 40 миллионов фунтов прошлым летом.



Мэддисон успел забить три гола и отдать пять результативных передач за "Тоттенхэм" в Премьер-Лиге, прежде чем 6 ноября против "Челси" повредил свою лодыжку.



Мэддисон пропустил последние 10 матчей "Тоттенхэма" в Премьер-Лиге, однако в среду "шпоры" отчитались о том, что 27-летний англичанин возобновил полноценные тренировки.



Возвращение Мэддисона в строй является отличной новостью для "Тоттенхэма" в преддверии матча 4-го раунда Кубка Англии против "Манчестер Сити" в пятницу.