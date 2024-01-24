Рой Кин готов снова тренировать

Легенда "Манчестер Юнайтед" Рой Кин заявил, что он открыт к возобновлению тренерской карьеры.

После завершения игровой карьеры Кин пробовал себя главным тренером в "Сандерленде" и "Ипсвиче", а также был ассистентом в сборной Ирландии, "Астон Вилле" и "Ноттингем Форест".



Как раз "Форест" был последним местом работы. Кин покинул "Сити Граунд" еще летом 2019, однако сейчас Рой снова готов попробовать себя в тренерской профессии.



"Думаю, я был бы заинтересован. Это не так, что я получу работу в "Реале", но это должен быть правильный вызов, правильный клуб, правильный контракт".



"У меня уже были возможности, но ты должен смотреть на предложенный тебе контракт, ценя себя и спрашивая, правильная ли эта сделка для тебя. Я бы хотел вернуться, но я не стремлюсь отчаянно подписать любой контракт с кем угодно".



"Да, я наслаждался международным футболом, когда был тренером там. Мне нравится эта динамика, когда ты не тренируешь каждый день. Тебе не нужно покупать игроков и взаимодействовать с руководством каждую неделю".



"Это привлекательно для меня, мне понравилось работать со сборной Ирландии, так что это может быть вариант", — цитирует Кина Daily Mail.