Рой Кин готов снова тренировать
Легенда "Манчестер Юнайтед" Рой Кин заявил, что он открыт к возобновлению тренерской карьеры.
После завершения игровой карьеры Кин пробовал себя главным тренером в "Сандерленде" и "Ипсвиче", а также был ассистентом в сборной Ирландии, "Астон Вилле" и "Ноттингем Форест".
Как раз "Форест" был последним местом работы. Кин покинул "Сити Граунд" еще летом 2019, однако сейчас Рой снова готов попробовать себя в тренерской профессии.
"Думаю, я был бы заинтересован. Это не так, что я получу работу в "Реале", но это должен быть правильный вызов, правильный клуб, правильный контракт".
"У меня уже были возможности, но ты должен смотреть на предложенный тебе контракт, ценя себя и спрашивая, правильная ли эта сделка для тебя. Я бы хотел вернуться, но я не стремлюсь отчаянно подписать любой контракт с кем угодно".
"Да, я наслаждался международным футболом, когда был тренером там. Мне нравится эта динамика, когда ты не тренируешь каждый день. Тебе не нужно покупать игроков и взаимодействовать с руководством каждую неделю".
"Это привлекательно для меня, мне понравилось работать со сборной Ирландии, так что это может быть вариант", — цитирует Кина Daily Mail.
24.01.2024 19:00
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Нахуй надо. Красноносый алкаш научил эту банду только в "бей-беги" играть. Тренерство этих додиков заранее обречено на провал.
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Например, в Валенсию или Дерби Каунти, эххеее
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Горит сепарюга
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