Рой Кин готов снова тренировать

Рой Кин Легенда "Манчестер Юнайтед" Рой Кин заявил, что он открыт к возобновлению тренерской карьеры.

После завершения игровой карьеры Кин пробовал себя главным тренером в "Сандерленде" и "Ипсвиче", а также был ассистентом в сборной Ирландии, "Астон Вилле" и "Ноттингем Форест".

Как раз "Форест" был последним местом работы. Кин покинул "Сити Граунд" еще летом 2019, однако сейчас Рой снова готов попробовать себя в тренерской профессии.

"Думаю, я был бы заинтересован. Это не так, что я получу работу в "Реале", но это должен быть правильный вызов, правильный клуб, правильный контракт".

"У меня уже были возможности, но ты должен смотреть на предложенный тебе контракт, ценя себя и спрашивая, правильная ли эта сделка для тебя. Я бы хотел вернуться, но я не стремлюсь отчаянно подписать любой контракт с кем угодно".

"Да, я наслаждался международным футболом, когда был тренером там. Мне нравится эта динамика, когда ты не тренируешь каждый день. Тебе не нужно покупать игроков и взаимодействовать с руководством каждую неделю".

"Это привлекательно для меня, мне понравилось работать со сборной Ирландии, так что это может быть вариант", — цитирует Кина Daily Mail.


Метки Кин, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 24.01.2024 19:00

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  1. high-malvern 25.01.2024 02:43 # high-malvern
    Нахуй надо. Красноносый алкаш научил эту банду только в "бей-беги" играть. Тренерство этих додиков заранее обречено на провал.

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  2. largo-winch 24.01.2024 22:47 # largo-winch
    Например, в Валенсию или Дерби Каунти, эххеее

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  3. kukuruzko 24.01.2024 19:22 # kukuruzko
    Горит сепарюга

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