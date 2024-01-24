Тиаго Силва "очень расслаблен" насчет своего будущего

Защитник "Челси" Тиаго Силва заявил, что "очень расслаблен" насчет своего будущего.

Как известно, контракт Силвы истекает в конце этого сезона, и пока "Челси" не приглашал 39-летнего бразильцу к столу переговоров, чтобы обсудить продление сотрудничество.



Однако Силва остается ключевым игроком "Челси", выходя в стартовом составе на все матчи "синих" в этом сезоне Премьер-Лиги, за исключением двух.



Тиаго чувствует, что продолжает демонстрировать игру высокого уровня, и это позволяет ему не переживать насчет своего будущего.



"Я ничего не планировал, что будет потом. Я ничего не планировал здесь. Я просто стараюсь получать удовольствие. Мы знаем, что моя карьера почти завершена, но это еще не конец, время еще не пришло".



"Мне по-прежнему удается поддерживать свою игру на хорошем уровне. Мои показатели хороши. Это дает мне душевное спокойствие, чтобы продолжать. Сейчас мое будущее находится в руках Бога. Давайте хорошо завершим сезон здесь, хорошо проведем эти четыре месяца, а там станет видно. Но я очень расслаблен насчет этого".



"Я испытываю огромную гордость от своих отношений с фанатами "Челси". За столь короткое время мне удалось заслужить их любовь. Это же можно говорить, верно?"



"Это случилось очень, очень быстро, и я счастлив каждый раз, когда играю здесь. Это нечто другое, особенное и эмоциональное. С каждым матчем я чувствую приближение конца, и от этого мне немного грустно. Но я доволен своей игрой на поле, и это самое важное", — цитирует Силву Evening Standard.