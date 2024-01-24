"Бавария" не будет улучшать предложение по Триппьеру

"Бавария" готова отказаться от своих планов по приобретению правого защитника "Ньюкасла" Кирана Триппьера в это трансферное окно.

Накануне "Ньюкасл" ответил отказом на улучшенное до 15 миллионов евро (12.8 млн. фунтов) предложение "Баварии" о покупке Триппьера.



Как сообщает Sky Sport Germany, после внутренних переговоров сегодня утром "Бавария" решила не выдвигать новое предложение по 33-летнему игроку сборной Англии.



В данный момент никаких переговоров между двумя клубами не ведется. "Ньюкасл" настаивает, что Триппьер не продается, и это может убедить "Баварию" обратить свой взор куда-нибудь еще.