"Бавария" не будет улучшать предложение по Триппьеру

Киран Триппьер "Бавария" готова отказаться от своих планов по приобретению правого защитника "Ньюкасла" Кирана Триппьера в это трансферное окно.

Накануне "Ньюкасл" ответил отказом на улучшенное до 15 миллионов евро (12.8 млн. фунтов) предложение "Баварии" о покупке Триппьера.

Как сообщает Sky Sport Germany, после внутренних переговоров сегодня утром "Бавария" решила не выдвигать новое предложение по 33-летнему игроку сборной Англии.

В данный момент никаких переговоров между двумя клубами не ведется. "Ньюкасл" настаивает, что Триппьер не продается, и это может убедить "Баварию" обратить свой взор куда-нибудь еще.


Метки Бавария, Ньюкасл, Триппьер

Автор mihajlo   

Дата 24.01.2024 17:00

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