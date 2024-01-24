Нападающий "Манчестер Юнайтед" Антони Мартиаль перенес операцию на паховой области и пропустит еще более двух месяцев.

Последний раз Мартиаль выходил на футбольное поле в проигранном "Юнайтед" матче Премьер-Лиги против "Борнмута" 9 декабря (0:3).



Изначально отсутствие Антони было связано с болезнью, однако затем стало известно о проблемах 28-летнего француза с пахом.



И вот сегодня "Юнайтед" объявил, что Мартиаль перенес операцию, реабилитация после которой займет около 10 недель.



Вообще, операция может ознаменовать конец карьеры Мартиаля в "Юнайтед", потому что контракт Антони истекает в конце сезона, и ранее "красные дьяволы" решили не пользоваться своей опцией продления на 12 месяцев.



Добавим, в этом сезоне экс-нападающий "Монако" сыграл 19 матчей за "Юнайтед", но на большую часть из них выходил на замену и забил только два гола.