Лэмпард раскритиковал владельца "Эвертона"

Бывший главный тренер "Эвертона" Фрэнк Лэмпард раскритиковал владельца мерсисайдского клуба Фархада Мошири.

В сезоне 2021/22 Лэмпард спас "Эвертон" от вылета из Премьер-Лиги, однако уже в следующей кампании, в январе 2023, "ириски" указали Фрэнку на дверь.



Лэмпард был уволен за семь дней до своей первой годовщины в "Эвертоне", и у Фрэнка сложилось ощущение, что Мошири не понимал, что ему делать со своим клубом.



"Я не вполне уверен, почему так сложилось. Я пришел в клуб, когда он (Мошири) им владел уже четыре или пять лет. За это время сменилось пять тренеров: Марку Силва, Роберто Мартинес, Карло Анчелотти, Рафа Бенитес и Большой Сэм. Это тренеры высокого уровня".



"Я пришел и по доставшемуся мне составу смог увидеть, что у них нет стратегии. Такое случается в футбольных клубах. Приходят новые тренеры и хотят двигаться в другом направлении, но вам нужна стратегия или понимание того, чего вы хотите достичь. Я не был уверен в этом".



"Мы много разговаривали о том, как я хочу тренировать команду. У меня были идеи, но мне требовался соответствующий подбор игроков для этого, потому что сейчас я не могу сделать эту командой такой, как хочу. Нам удалось избежать вылета, и это был замечательный опыт для меня в трудный момент".



"Но что касается идей клуба, то я не был уверен. Я не хочу, чтобы это прозвучало негативно в отношении Мошири или принимавших решения в те годы людей, потому что, уверен, они покупали "Эвертон", чтобы превратить его в великолепный и успешный клуб", — сообщил Лэмпард Sky Bet.