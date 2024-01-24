Мерсон не считает "Ливерпуль" фаворитом на титул Премьер-Лиги

Эксперт Sky Sports Пол Мерсон заявил, что "Ливерпуль" не является фаворитом на победу в Премьер-Лиге, и надежды "красных" завоевать титул могут быть перечеркнуты в течение одной недели.

Победа 0:4 в гостях у "Борнмута" в минувший уикенд позволила "Ливерпулю" увеличить свой отрыв во главе таблицы Премьер-Лиги до пяти очков.



Однако Мерсон предлагает взглянуть в календарь, где у команды Юргена Клоппа на носу матчи против "Челси" и "Арсенала".



"Победа против "Борнмута" стала важным футбольным результатом для "Ливерпуля". Это матч, в котором было легко поскользнуться. Без Мохамеда Салаха, без Трента Александер-Арнольда. И вы видели, как "Борнмут" победил "Ньюкасл", а затем отправился к "Манчестер Юнайтед" и одержал победу там".



"Есть удобное время, чтобы играть против команд, и это не было удобное время, чтобы играть против "Борнмута". "Ливерпуль" провел этот матч на высоте".



"Я всегда говорил, что "Ливерпуль" будет где-то рядом до конца сезона. У них просто много нападающих — пятеро по факту, и все они забивают голы. Вы видите, что Дарвин Нуньес упускает много моментов, но я бы предпочел нападающего, который упускает моменты, чем того, который, как кажется, никогда не забьет".



"Луис Диас, Нуньес, Коди Гакпо и Диогу Жота — между ними нет большой разницы, за исключением Салаха. Поэтому у них всегда будет, с кем сыграть, и в этом их огромное преимущество".



"Если вы уберете Эрлинга Холанда из атаки "Манчестер Сити", они станут слабее, потому что им некем его заменить. Да, у них есть Хулиан Альварес, который хороший игрок, и он справится, но он не Холанд".



"Тем не менее, я бы не назвал "Ливерпуль" фаворитом на завоевание титула. "Сити" может штамповать одну победу за другой. Они легко могут выдать 10 матчей без поражений. Посмотрите на них сейчас — они выиграли восемь из девяти последних матчей (во всех соревнованиях)".



"У них просто слишком большой состав. Со старта сезона они могут рассчитывать только на Холанда или только на Кевина Де Брюйне, но они все равно в гонке".



"Разница между "Сити" и "Ливерпулем", "Арсеналом" в том, что "Сити" может одержать 10 побед подряд, и никто не обратит никакого внимания на это. Если "Ливерпуль" или "Арсенал" сделает это, это будет громкая тема".



"И для "Ливерпуля" в плане чемпионской гонки все может закончиться в течение одной недели. Они играют против "Челси" дома — ты никогда не знаешь, какой "Челси" тебе будет противостоять. Они могут дать бой, так что это будет тяжелый матч".



"Затем они отправятся к "Арсеналу", и если игра пойдет так, как и в Кубке Англии, "Арсенал" одержит победу в этом матче. Все закончится для "Ливерпуля", прежде чем вы об этом узнаете".



"Думаю, "Арсенал" по-прежнему в гонке. Они добились большого результата на днях (против "Кристал Пэлас") и по-прежнему находятся где-то рядом, так что их нельзя вычеркивать", — сообщил Мерсон Sky Sports.