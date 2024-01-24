"Брентфорд" согласовал покупку Вальдимарссона

"Брентфорд" согласовал компенсацию за перспективного голкипера "Эльфсборга" Хаукона Вальдимарссона в размере около 2.6 млн. фунтов.

Своей игрой в Швеции в этом сезоне Вальдимарссон привлек внимание целого ряда европейских клубов. Скауты из Премьер-Лиги неоднократно посещали матчи "Эльфсборга", просматривая Хаукона.



Ранее в январе свой запрос насчет Вальдимарссона сделала "Астон Вилла". Также заполучить 22-летнего исландца хотел "Селтик".



Однако The Telegraph может подтвердить, что "Брентфорд" выигрывает борьбу за Вальдимарссона, который сейчас закрепляется в качестве первого номера сборной Исландии.



Прошлым летом "Брентфорд" согласился отпустить Давида Райю в "Арсенал", и главный тренер "пчел" Томас Франк использует на последнем рубеже Марка Флеккена и Томаса Стракошу, конкурентом которым Вальдимарссон может стать уже в ближайшее время.



