Почеттино: "Палмер великолепно выступает за нас"
Главный тренер "Челси" Маурисио Почеттино похвалил своего вингера Коула Палмера после выхода в финал Кубка Лиги.
Накануне вечером Палмер своим дублем помог "Сити" разгромить "Мидлсбро" в ответном полуфинальном матче Кубка Лиги со счетом 6:1.
Таким образом, Палмер забил уже 11 голов за "Челси" во всех соревнованиях после своего перехода из "Манчестер Сити" за 42.5 млн. фунтов в заключительный день летнего трансферного окна. Также Коул отдал семь результативных передач.
Почеттино восхищается игрой Палмера и признается, что доверяет 21-летнему англичанину роль "свободного художника", без привязки к конкретной позиции.
"Это игрок с удивительным талантом. Это игрок, который понимает игру. Он обладает мастерством и талантом, чтобы видеть ситуацию и читать игру в другом измерении".
"Он может играть справа, в качестве нападающего или позади нападающего. Мы стараемся дать ему свободу, потому что в такого рода матче он может сам найти свою лучшую позицию и помочь команде".
"На мой взгляд, лучшая часть его игры в том, как он прессингует и на интуиции возвращает мяч. Он все еще молод, но он великолепно выступает за нас", — цитирует Почеттино talkSPORT.
24.01.2024 12:00
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Не важно как он сейчас выступает, важно как он будет так же выступать на протяжении долгого времени. яркие 6 месяцев легко могут забыться, как например это случилось с Маунтом.
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Здесь самое удивительное это то как быстро он завоевал улицы. Фаны челси реально восхищаются им и выдают невиданные ранее авансы. Для сравнения, Стерлинг после перехода из того же Сити до сих пор не стал «своим» и многие фаны к нему настроены негативно, а Палмера скоро на руках носить начнут. Тот эе Энцо хоть и показывает добротную игру, но даже не близок к обожанию фанатов. Короче к Палмеру отношение уже как к условному Джеймсу – «это наш пацан».
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