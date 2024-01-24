Почеттино: "Палмер великолепно выступает за нас"

Главный тренер "Челси" Маурисио Почеттино похвалил своего вингера Коула Палмера после выхода в финал Кубка Лиги.

Накануне вечером Палмер своим дублем помог "Сити" разгромить "Мидлсбро" в ответном полуфинальном матче Кубка Лиги со счетом 6:1.



Таким образом, Палмер забил уже 11 голов за "Челси" во всех соревнованиях после своего перехода из "Манчестер Сити" за 42.5 млн. фунтов в заключительный день летнего трансферного окна. Также Коул отдал семь результативных передач.



Почеттино восхищается игрой Палмера и признается, что доверяет 21-летнему англичанину роль "свободного художника", без привязки к конкретной позиции.



"Это игрок с удивительным талантом. Это игрок, который понимает игру. Он обладает мастерством и талантом, чтобы видеть ситуацию и читать игру в другом измерении".



"Он может играть справа, в качестве нападающего или позади нападающего. Мы стараемся дать ему свободу, потому что в такого рода матче он может сам найти свою лучшую позицию и помочь команде".



"На мой взгляд, лучшая часть его игры в том, как он прессингует и на интуиции возвращает мяч. Он все еще молод, но он великолепно выступает за нас", — цитирует Почеттино talkSPORT.