Чеферин: "Мы знали, что были правы насчет "Сити"

Президент УЕФА Александер Чеферин уверен, что его организация была права насчет нарушений "Манчестер Сити" правил финансового фейр-плей.

В феврале 2020 "Сити" был на два сезона отстранен от Лиги Чемпионов и оштрафован на 25 млн. фунтов за серьезные нарушения правил ФФП, однако апелляция в Спортивный арбитражный суд помогла "горожанам" отделаться только штрафом в 8 млн. фунтов.



В феврале 2023 уже Премьер-Лига обвинила "Сити" в 115 нарушениях правил ФФП в период с 2009 по 2018 год, и это говорит Чеферину о том, что УЕФА не ошибся.



"Мы знали, что были правы. Мы бы не решились действовать, если бы не думали, что мы правы".



"Будучи судебным юристом на протяжении 25 лет, я знаю, что иногда ты выигрываешь дело, насчет которого ты уверен, что проиграешь. А иногда ты проигрываешь дело, насчет победы в котором ты уверен. При серьезной демократии ты просто должен уважать решение суда".



"Я не хочу говорить о деле в Англии. Но я верю, что решение нашего независимого органа было корректным. Я не участвовал в принятии того решения", — цитирует Чеферина Sky Sports.