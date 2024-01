Светская хроника за среду

"Челси" проявил интерес к Кариму Бензема. "Аль-Наср" сделает предложения по двум игрокам "Манчестер Юнайтед". Мартин Субименди близок к переходу в "Арсенал". Обзор слухов и сплетен английской и иностранной прессы за среду.

"Челси" проявил интерес к приглашению нападающего "Аль-Иттихада" Карима Бензема. (The Guardian)



Саудовский "Аль-Наср" готовит предложения по защитнику Аарону Ван-Биссаке и полузащитнику Каземиро из "Манчестер Юнайтед". (Daily Mail)



"Юнайтед" заинтересован в нападающем "Баварии" Эрик Максиме Шупо-Мотинге и вингере "Спортинга" Маркусе Эдвардсе. (Football Transfers)



34-летний Шупо-Мотинг — наиболее реалистичный вариант "Юнайтед" по укреплению линии нападения в январе. (TEAMtalk)



Нападающий "Хетафе" Мейсон Гринвуд, принадлежащий "Юнайтед", все ближе к переходу в "Барселону" по окончании сезона. (The Sun)



"Юнайтед" лидирует в борьбе за нападающего "Болоньи" Джошуа Зиркзее, несмотря на интерес к 22-летнему голландцу со стороны "Арсенала". (The Sun)



Полузащитник "Реал Сосьедад" Мартин Субименди очень близок к тому, чтобы согласиться на переход в "Арсенал" по окончании сезона. (AS)



Скауты "Арсенала", "Ливерпуля", "Манчестер Сити" и "Юнайтед" посетили матч Бундеслиги между "РБ Лейпциг" и "Байером". На радаре у "канониров" находятся четверо игровой гостевой команды: Джереми Фримпонг, Эсекиэль Паласиос, Хави Симонс и Лои Опенда. А вот, например, "горожан" интересует их одноклубник Флориан Вирц. (HITC)



В конце сезона "Вест Хэм" сможет выкупить полузащитника Калвина Филлипса у "Сити" за 34 миллиона фунтов. (Sky Sport Germany)



"Вест Хэм" договаривается о покупке вингера "Норшелланна" Ибрахима Османа за 16 млн. фунтов. (Daily Mail)



"Ньюкасл" может составить конкуренцию "Тоттенхэма" в борьбе за вингера "Брюгге" Антонио Нусу. (Football Insider)



"Наполи" согласовал аренду полузащитника "Астон Виллы" Леандера Дендонкера с опцией выкупа за 7.7 млн. фунтов. (Fabrizio Romano)



"Шеффилд Юнайтед" интересуется защитниками "Эвертона" Мейсоном Холгейтом и Беном Годфри. (talkSPORT)



"Фулхэм" рассматривает защитника "Челси" Трево Чалобу своей ключевой целью на январь. (TEAMtalk)



Другое



"Арсенал" надеется на возвращение защитника Юрриена Тимбера к полноценным тренировкам в следующем месяце. (Daily Mail)



Бывший наставник "Ноттингем Форест" Стив Купер хочет вернуться к работе как можно скорее, что может стать плохой новостью для главного тренера "Кристал Пэлас" Роя Ходжсона. (talkSPORT)



Крис Хьютон был уволен с поста главного тренера сборной Ганы после невыхода в плей-офф Кубка Африки. (Daily Mail)



Игроки "Юнайтед" "устают" от своего главного тренера Эрика Тен Хага. (The Athletic)



Нападающему "Арсенала" Габриэлю Жезусу заморозили игровой аккаунт в Steam, где он потратил около 38,000 фунтов, за жульничество. (Daily Mail)