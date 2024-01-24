Силва оценил шансы "Фулхэма" пройти "Ливерпуль" в Кубке Лиги

Главный тренер "Фулхэма" Марку Силва признал, что шансы его команды пройти "Ливерпуль" и попасть в финал Кубка Лиги составляют "небольшой процент".

Две недели назад "Фулхэм" проиграл первую полуфинальную встречу Кубка Лиги "Ливерпулю" на "Энфилде" со счетом 2:1.



Силва обещает, что "Фулхэм" приложит все усилия, чтобы отыграться в среду вечером, однако в лице "Ливерпуля" "дачникам" противостоит лидер Премьер-Лиги, и Марку пытается быть реалистом.



"Игроки знают, насколько это важно для нашего футбольного клуба, а также для них самих. Если ты можешь достичь финальной стадии соревнования, по пути играя с командами вроде "Тоттенхэма" и "Эвертона", то это особенно для клуба, фанатов и игроков".



"Я хочу, чтобы через месяц у нас был более важный момент. Таковы мои амбиции. Каждый согласится что "Ливерпуль" — фаворит, потому что они ведут в счете, но никто не может забрать у нас наши амбиции".



"Фанаты, конечно, очень жаждут увидеть, как клуб снова сражается за трофеи. Каждый смотрит на нас и хочет увидеть, на что мы способны против такой команды топ-уровня, как "Ливерпуль". Конечно, это отличная возможность для нас, но если клуб продолжит делать правильные вещи, уверен, эта возможность не будет последней".



"Наши шансы составляют небольшой процент, но у нас все равно есть шансы. Мы достойно выступаем на этом уровне. Если ты выступаешь здесь, значит ты играешь в лучшем и самом сложном соревновании в мире, противостоя лучшим тренерам в мире и лучшим игрокам в мире", — цитирует Силву Evening Standard.