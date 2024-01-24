Почеттино: "Отчаянно хочу завоевать трофей в Англии"

Главный тренер "Челси" Маурисио Почеттино признался, что отчаянно хочет завоевать трофей в английском футболе.

Одолев "Мидлсбро" со счетом 6:2 по сумме двух матчей, "Челси" вышел в финал Кубка Лиги, где 25 февраля сыграет на "Уэмбли" с победителем пары "Ливерпуль" — "Фулхэм".



За все годы работы в "Тоттенхэме" Почеттино не завоевал никаких трофеев, хотя участвовал в финалах Кубка Лиги и Лиги Чемпионов, а также мог опередить "Лестер" в борьбе за титул Премьер-Лиги.



Поэтому Маурисио жаждет исправить это упущение — и не только ради себя, но и ради своей молодой команды.



"Я отчаянно хочу завоевать трофей здесь. За полтора года в Париже мы завоевали три трофея, и мы хотим побеждать здесь. Конечно, я отчаянно хочу побеждать".



"Выход в финал — это очень важно для нас. Нашим соперником будет "Ливерпуль" или "Фулхэм", так что это будет очень сложно, но сейчас момент, чтобы верить в то, что нам по силам завоевать трофей".



"Это такой важный шаг для нас, для нашей уверенности, для нашей веры в себя. Это поможет нам с мотивацией. Игроки, которые близки к возвращению в строй, осмотрятся завтра и захотят тренироваться, учитывая близость финала".



"Думаю, опыт поездки на "Уэмбли" поможет укрепить наше доверие, уверенность и дух команды. Не клуба. Потому что клуб, "Челси", и так обладает удивительным духом и удивительной культурой. Культурой побед".



"Но нам как новой команде нужно укрепить эту уверенность, доверие и ощущение того, что значит играть в финале", — цитирует Почеттино Evening Standard.