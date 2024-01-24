"Пэлас" решил пока не увольнять Ходжсона
"Кристал Пэлас" решил пока не увольнять своего главного тренера Роя Ходжсона, однако тот ходит по очень тонкому льду.
По информации The Guardian, президент "Пэлас" Стив Пэриш всерьез помышлял о расставании с Ходжсоном после безвольного поражения 5:0 от "Арсенала" в минувший уикенд.
Некоторые из прочих руководителей "Пэлас" настойчиво рекомендовали Пэришу немедленно уволить Ходжсона, при котором "орлы" выиграли только один из 12 последних матчей.
Однако после очной встречи с Ходжсоном Пэриш решил пока не прибегать к крайней мере, заверив 76-летнего англичанина, что тот останется на матч против "Шеффилд Юнайтед" в следующий вторник.
Одновременно с этим Пэриш высказал Ходжсону "конструктивную критику" и предупредил, что плохой результат в противостоянии с аутсайдером Премьер-Лиги может стоить Рою работы.
Источник добавляет, что фаворитами "Пэлас" на замену Ходжсону являются Хулен Лопетеги и Стив Купер.
24.01.2024 06:00
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