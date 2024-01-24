"Челси" разгромил "Мидлсбро" и вышел в финал Кубка Лиги

"Челси" вышел в финал Кубка Лиги, разгромив "Мидлсбро" в ответной полуфинальной встрече со счетом 6:1.

"Челси" сразу же забрал мяч под свой контроль, но первый опасный момент создал только на 11-й минуте, когда Тиаго Силва из центрального круга выполнил заброс вперед, а Чилуэлл опередил в воздухе голкипера. Однако после удара головой Бена мяч полетел мимо пустых ворот.



Зато вторым своим шансом "синие" воспользовались. На 15-й минуте Чилуэлл хорошим разрезающим пасом нашел на правом краю штрафной Рахима Стерлинга, а тот отпасовал под удар Бройе. Армандо коснулся мяча, а Джонни Хоусон, пытаясь помешать сопернику, поразил собственные ворота — 1:0.



Открыв счет, хозяева не стали уходить с чужой половины поля и около получасовой отметки забили второй гол. Аксель Дисаси почти от лицевой линии сделал пас на Бройю, и хотя у Армандо удар не получился, мяч отскочил к Энцо Фернандесу, который поразил ворота со средней дистанции — 2:0.



На 36-й минуте "Боро" пропустил еще раз. Дисаси совершил перехват в середине поля и сразу же начал контратаку своей команды. Затем сам же Аксель эту контратаку и завершил, пробив из центра штрафной после передачи с правого края площадки от Стерлинга — 3:0.



На этом кошмар для "речников" в первом тайме не закончился, потому что на 42-й минуте Коул Палмер перехватил передачу защитника назад, вошел в штрафную и расстрелял ворота — 4:0.



Во втором тайме обеим командам уже все было ясно, темп был невысок. "Челси" играл в свое удовольствие, не очень-то напрягаясь.



Игра чуть встрепенулась ближе к концовке. На 77-й минуте Конор Галлахер дошел почти до лицевой линии, после чего сделал пас к ближнему краю вратарской, а Палмер нанес удар в касание — 5:0.



Спустя четыре минуты отличился Мадуэке. Нони ворвался в штрафную, заложил финт и пробил по направлению дальнего угла ворот, однако Рав Ван ден Берг решил, что мяч должен полететь в другой угол — 6:0.



В остатке матча гостям лишь удалось размочить счет. Гол головой Мэтта Крукса не был засчитан из-за офсайда, но Моргану Роджерсу повезло больше. Голкипер "синих" Джордже Петрович не смог парировать крученый удар соперника из-за пределов штрафной — 6:1.



"Челси" доказал, что результат первой встречи был недоразумением, комфортно достигнув "Уэмбли". Теперь "синие" ожидают, что станет их соперником по финалу 25 февраля.



"Челси" — "Мидлсбро" — 6:1 (4:0) по сумме двух матчей — 6:2



Голы: Хоусон 15 (авт), Фернандес 29, Дисаси 36, Палмер 42, 77, Мадуэке 81 — Роджерс 88.



"Челси": Петрович, Дисаси, Силва, Колуилл, Чилуэлл (Гилкрист 65), Кайседо (Чуквуэмека 72), Фернандес, Мудрик (Мадуэке 45), Палмер, Стерлинг (Каслдайн 85), Бройя (Галлахер 65).



"Мидлсбро": Гловер, Ван ден Берг, Кларк, Фрай, Энгель, Барлейзер, Хоусон (О'Брайен 71), Хэкни, Роджерс, Крукс (Гилберт 89), Форсс (Дейкстел 45).



Предупреждения: Силва, Мудрик — Ван ден Берг, Крукс.