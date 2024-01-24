"Челси" разгромил "Мидлсбро" и вышел в финал Кубка Лиги

Коул Палмер "Челси" вышел в финал Кубка Лиги, разгромив "Мидлсбро" в ответной полуфинальной встрече со счетом 6:1.

"Челси" сразу же забрал мяч под свой контроль, но первый опасный момент создал только на 11-й минуте, когда Тиаго Силва из центрального круга выполнил заброс вперед, а Чилуэлл опередил в воздухе голкипера. Однако после удара головой Бена мяч полетел мимо пустых ворот.

Зато вторым своим шансом "синие" воспользовались. На 15-й минуте Чилуэлл хорошим разрезающим пасом нашел на правом краю штрафной Рахима Стерлинга, а тот отпасовал под удар Бройе. Армандо коснулся мяча, а Джонни Хоусон, пытаясь помешать сопернику, поразил собственные ворота — 1:0.

Открыв счет, хозяева не стали уходить с чужой половины поля и около получасовой отметки забили второй гол. Аксель Дисаси почти от лицевой линии сделал пас на Бройю, и хотя у Армандо удар не получился, мяч отскочил к Энцо Фернандесу, который поразил ворота со средней дистанции — 2:0.

На 36-й минуте "Боро" пропустил еще раз. Дисаси совершил перехват в середине поля и сразу же начал контратаку своей команды. Затем сам же Аксель эту контратаку и завершил, пробив из центра штрафной после передачи с правого края площадки от Стерлинга — 3:0.

На этом кошмар для "речников" в первом тайме не закончился, потому что на 42-й минуте Коул Палмер перехватил передачу защитника назад, вошел в штрафную и расстрелял ворота — 4:0.

Во втором тайме обеим командам уже все было ясно, темп был невысок. "Челси" играл в свое удовольствие, не очень-то напрягаясь.

Игра чуть встрепенулась ближе к концовке. На 77-й минуте Конор Галлахер дошел почти до лицевой линии, после чего сделал пас к ближнему краю вратарской, а Палмер нанес удар в касание — 5:0.

Спустя четыре минуты отличился Мадуэке. Нони ворвался в штрафную, заложил финт и пробил по направлению дальнего угла ворот, однако Рав Ван ден Берг решил, что мяч должен полететь в другой угол — 6:0.

В остатке матча гостям лишь удалось размочить счет. Гол головой Мэтта Крукса не был засчитан из-за офсайда, но Моргану Роджерсу повезло больше. Голкипер "синих" Джордже Петрович не смог парировать крученый удар соперника из-за пределов штрафной — 6:1.

"Челси" доказал, что результат первой встречи был недоразумением, комфортно достигнув "Уэмбли". Теперь "синие" ожидают, что станет их соперником по финалу 25 февраля.

"Челси" — "Мидлсбро" — 6:1 (4:0) по сумме двух матчей — 6:2

Голы: Хоусон 15 (авт), Фернандес 29, Дисаси 36, Палмер 42, 77, Мадуэке 81 — Роджерс 88.

"Челси": Петрович, Дисаси, Силва, Колуилл, Чилуэлл (Гилкрист 65), Кайседо (Чуквуэмека 72), Фернандес, Мудрик (Мадуэке 45), Палмер, Стерлинг (Каслдайн 85), Бройя (Галлахер 65).

"Мидлсбро": Гловер, Ван ден Берг, Кларк, Фрай, Энгель, Барлейзер, Хоусон (О'Брайен 71), Хэкни, Роджерс, Крукс (Гилберт 89), Форсс (Дейкстел 45).

Предупреждения: Силва, Мудрик — Ван ден Берг, Крукс.


Метки Кубок Лиги, Мидлсбро, обзор матча, Челси

Автор mihajlo   

Дата 24.01.2024 00:50

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Последние комментарии:




  1. beshlei 24.01.2024 01:16 # beshlei
    Челси топчик

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  2. bembo 24.01.2024 01:03 # bembo
    еси хатите в двух слова, то держите : мудрик лох

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  3. felix-the-cat 24.01.2024 01:00 # felix-the-cat
    CIES: у «Барселоны» крупнейшие убытки на трансферном рынке за 10 лет – 631 млн евро

    В (анти)ТОП-3 также вошли «Челси» (-483 млн) и «Арсенал» (-436 млн)




    Пизнесь кар с победой ухеххехехе

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  4. narcot 24.01.2024 00:57 # narcot
    ветка обсцыкивания портового мусора




    09.01.2024 23:38 #
    v-0987654321

    Ахахахаха шарамыги ибанные арюююю

    10.01.2024 00:59 #
    van-dijk

    Пенсы тактично слились, чтобы не всосать Ливерпулю в финале. Посчитали, что в третий раз стерпеть позор будет уже слишком. Житрожопси.
    (ответить)
    10.01.2024 00:59 #
    steveg8

    Сосалсииии!!! Пенсы, бестолковки к осмотру. Ухахахахаха!))
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    10.01.2024 01:02 #
    sausage

    Вообще не понимаю, зачем нужен ещё второй матч, когда и так всё ясно?
    (ответить)

    10.01.2024 01:07 #
    ian

    Одно удовольствие наблюдать за результатами синей помойки chelsea. Хуже их игроков - только фанаты.
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    10.01.2024 01:18 #
    v-0987654321

    Пердакси ухихихи
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    10.01.2024 01:28 #
    fiezzo

    членсов кастрировали
    (ответить)
    10.01.2024 02:03 #
    hammersmith

    уринкраинси сасет.
    (ответить)
    10.01.2024 03:33 #
    weorlfc

    На сколько же ущербный клуб неудачников.
    (ответить)
    10.01.2024 04:07 #
    bangladesh

    Ох уж эти говноедси...
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  5. kukuruzko 24.01.2024 00:56 # kukuruzko
    Бетономешалка ретёрнс.

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  6. skydreams 24.01.2024 00:55 # skydreams
    молодцы! всех пенсов и колбасников с победой!

    (ответить)

  7. van-dijk 24.01.2024 00:54 # van-dijk
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