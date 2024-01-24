"Ньюкасл" подтвердил потерю Жоэлинтона до мая
"Ньюкасл" официально подтвердил, что полузащитник Жоэлинтон перенес операцию на поврежденном бедре.
Жоэлинтон получил травму бедра еще 6 января, когда "Ньюкасл" разгромил своих соседей из "Сандерленда" в 3-м раунде Кубка Англии (0:3).
Ранее главный тренер "Ньюкасла" Эдди Хау говорил, что Жоэлинтон может пропустить около шести недель, однако дополнительные медицинские тесты показали, что 27-летнему бразильцу не удастся избежать хирургического вмешательства.
Клуб с "Сент-Джеймс Парк" ожидает, что реабилитация Жоэлинтона после операции растянется до мая, а значит экс-игрок "Хоффенхайма" может уже не сыграть в этом сезоне.
Более того, Жоэлинтон может больше не сыграть за "Ньюкасл" вовсе, потому что от его контракта остается только один полный год, а переговоры о новой сделке находятся в тупике.
Добавим, Жоэлинтон сыграл 23 матча за "Ньюкасл" в этом сезоне с учетом всех соревнований, включая 14 выходов в старте в рамках Премьер-Лиги.
24.01.2024 00:05
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