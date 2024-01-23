Магуайр и Шоу возобновили тренировки

Люк Шоу и Харри Магуайр Защитники "Манчестер Юнайтед" Харри Магуайр и Люк Шоу возобновили полноценные тренировки.

Магуайр пропустил последние шесть матчей "Юнайтед" во всех соревнованиях из-за проблем с пахом, которые у него возникли против "Баварии" 12 декабря.

Шоу в свою очередь не выходит на футбольное поле с поражения от "Вест Хэма" 23 декабря, всего сыграв лишь 10 матчей в этом сезоне.

Однако во вторник "Юнайтед" отчитался о возвращении Харри и Люка в строй. Оба защитника готовятся с командой к матчу 4-го раунда Кубка Англии против "Ньюпорта" в ближайшее воскресенье.

В то же время Виктор Линделеф, Тирелл Маласиа, Мейсон Маунт и Антони Мартиаль остаются в лазарете "Юнайтед", а Андре Онана и Софьян Амрабат представляют свои сборные на Кубке Африки.


Метки Магуайр, Манчестер Юнайтед, Шоу

Автор mihajlo   

Дата 23.01.2024 23:00

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