Магуайр и Шоу возобновили тренировки

Защитники "Манчестер Юнайтед" Харри Магуайр и Люк Шоу возобновили полноценные тренировки.

Магуайр пропустил последние шесть матчей "Юнайтед" во всех соревнованиях из-за проблем с пахом, которые у него возникли против "Баварии" 12 декабря.



Шоу в свою очередь не выходит на футбольное поле с поражения от "Вест Хэма" 23 декабря, всего сыграв лишь 10 матчей в этом сезоне.



Однако во вторник "Юнайтед" отчитался о возвращении Харри и Люка в строй. Оба защитника готовятся с командой к матчу 4-го раунда Кубка Англии против "Ньюпорта" в ближайшее воскресенье.



В то же время Виктор Линделеф, Тирелл Маласиа, Мейсон Маунт и Антони Мартиаль остаются в лазарете "Юнайтед", а Андре Онана и Софьян Амрабат представляют свои сборные на Кубке Африки.