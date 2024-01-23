"Форест" договаривается насчет аренды Рейны

Джованни Рейна "Ноттингем Форест" договаривается насчет аренды атакующего полузащитника дортмундской "Боруссии" Джованни Рейны.

Как сообщает The Athletic, "Форест" надеется арендовать Рейну до конца сезона с опцией выкупа. Компромисс с "Боруссией" близок, но сторонам все еще нужно согласовать некоторые детали.

В этом сезоне 21-летний игрок сборной США только дважды попадал в стартовый состав "Боруссии", еще 11 раз выйдя на замену.

Рейна находится в системе "Боруссии" с 2019 года, в 2020 пробившись в первую команду. В сезоне 2020/21 Джованни помог клубу из Дортмунда завоевать Кубок Германии.

Добавим, от контракта Рейны с "Боруссией" остается только 18 месяцев.


Метки Боруссия, Ноттингем Форест, Рейна

Автор mihajlo   

Дата 23.01.2024 22:00

Количество просмотров Просмотров: 251



Поиск: