"Форест" договаривается насчет аренды Рейны

"Ноттингем Форест" договаривается насчет аренды атакующего полузащитника дортмундской "Боруссии" Джованни Рейны.

Как сообщает The Athletic, "Форест" надеется арендовать Рейну до конца сезона с опцией выкупа. Компромисс с "Боруссией" близок, но сторонам все еще нужно согласовать некоторые детали.



В этом сезоне 21-летний игрок сборной США только дважды попадал в стартовый состав "Боруссии", еще 11 раз выйдя на замену.



Рейна находится в системе "Боруссии" с 2019 года, в 2020 пробившись в первую команду. В сезоне 2020/21 Джованни помог клубу из Дортмунда завоевать Кубок Германии.



Добавим, от контракта Рейны с "Боруссией" остается только 18 месяцев.