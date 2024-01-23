"Ньюкасл" отклонил новое предложение "Баварии" по Триппьеру

"Ньюкасл" ответил отказом на новое предложение "Баварии" о покупке правого защитника Кирана Триппьера.

Ранее днем английские и немецкие медиа сообщили, что "Бавария" улучшила свое предложение по Триппьеру до 15 миллионов евро (12.8 млн. фунтов).



Перед этим "Ньюкасл" уже отклонил одно предложение "Баварии" о покупке Триппьера, а также отказал чемпионам Бундеслиги в аренде Кирана.



На третий раз ответ "Ньюкасла" остался прежним. "Сороки" исключают продажу Триппьера в январе, хотя сам Киран готов присоединиться в Мюнхене к Эрику Дайеру и Харри Кейну, которых он знает по "Тоттенхэму" и сборной Англии.



"Бавария" сосредоточилась на переговорах о покупке 33-летнего Триппьера после того, как не смогла достичь компромисса с ПСЖ насчет аренды Норди Мукиеле.