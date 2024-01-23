"Вест Хэм" согласовал аренду Филлипса до конца сезона
"Вест Хэм" согласовал аренду полузащитника "Манчестер Сити" Калвина Филлипса на остаток сезона 2023/24.
Филлипс так и не смог приблизиться к стартовому составу "Сити" после своего перехода из "Лидса" за 45 миллионов фунтов в июле 2022, в этом сезоне Премьер-Лиги отметившись лишь четырьмя появлениями на замену.
Прямо сейчас "Сити" проводит тренировочный сбор в Абу-Даби, однако уже сегодня Филлипс возвращается на родину, чтобы пройти медобследование в "Вест Хэме".
По информации Sky Sports, "Вест Хэм" полностью возьмет на себя зарплату 28-летнего игрока сборной Англии, а также получит опцию выкупа.
Филлипс надеется, что переход в "Вест Хэм" позволит ему обрести регулярную игровую практику в преддверии Евро-2024.
23.01.2024 20:00
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