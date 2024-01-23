"Вест Хэм" согласовал аренду Филлипса до конца сезона

"Вест Хэм" согласовал аренду полузащитника "Манчестер Сити" Калвина Филлипса на остаток сезона 2023/24.

Филлипс так и не смог приблизиться к стартовому составу "Сити" после своего перехода из "Лидса" за 45 миллионов фунтов в июле 2022, в этом сезоне Премьер-Лиги отметившись лишь четырьмя появлениями на замену.



Прямо сейчас "Сити" проводит тренировочный сбор в Абу-Даби, однако уже сегодня Филлипс возвращается на родину, чтобы пройти медобследование в "Вест Хэме".



По информации Sky Sports, "Вест Хэм" полностью возьмет на себя зарплату 28-летнего игрока сборной Англии, а также получит опцию выкупа.



Филлипс надеется, что переход в "Вест Хэм" позволит ему обрести регулярную игровую практику в преддверии Евро-2024.